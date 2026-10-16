مبلغ رضایت‌نامه مهاجم تیم پرسپولیس که از لیگ امارات به فوتبال ایران برگشته است، مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی موفق شد محمدمهدی محبی را با رقم رضایت‌نامه‌ای کمتر از مبلغ درخواستی باشگاه اتحاد کلباء امارات در پنجره زمستانی فصل گذشته به خدمت بگیرد.

پرسپولیسی‌ها در نقل‌وانتقالات زمستانی فصل گذشته به دنبال جذب محبی از اتحاد کلباء بودند اما باشگاه اماراتی برای صدور رضایت‌نامه این بازیکن به‌صورت قرضی، حدود ۶۰۰ هزار دلار درخواست کرده بود؛ رقمی که در نهایت مانع از نهایی شدن این انتقال شد.

با این حال، مذاکرات دوباره دو باشگاه در پنجره تابستانی به نتیجه رسید و پرسپولیس توانست محبی را با پرداخت ۴۰۰ هزار دلار بابت رضایت‌نامه و به‌صورت قطعی و دائمی از اتحاد کلباء جذب کند.

به این ترتیب، باشگاه پرسپولیس در انتقال تابستانی محبی نسبت به مذاکرات زمستانی، ۲۰۰ هزار دلار کمتر برای رضایت‌نامه این بازیکن پرداخت کرد؛ ضمن اینکه این بار انتقال او به‌جای قرارداد قرضی، به‌صورت دائمی انجام شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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