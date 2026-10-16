باشگاه خبرنگاران جوان -سعید مجیدی رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: گزارشی مبنی بر گرفتار شدن ۲ نفر در ارتفاعات منطقه بنه‌کوه گرمسار از طریق تماس با ندای امداد ۱۱۲ هلال احمر دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات عوارضی گرمسار - قم با پشتیبانی پایگاه مرکزی گرمسار به محل حادثه اعزام شدند.

رییس جمعیت هلال احمر گرمسار اضافه کرد: نیرو‌های عملیاتی امداد کوهستان پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات تخصصی و عملیات فنی نجات، افراد حادثه‌دیده را به منطقه امن منتقل کردند و آنان را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.