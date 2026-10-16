باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت ، پس از توصیه همگان به رعایت تقوا و حدود الهی، با ادامه مباحث فقهی و قرآنی هفته‌های گذشته در خصوص حقوق متقابل حاکم اسلامی و جامعه اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های قرآنی ،رجوع به رهبری و حاکم الهی برای حل اختلافات و داوری در مسائل اجتماعی و فردی از نشانه‌های پایبندی به احکام دین است.

امام‌جمعه رشت در خطبه دوم نمازجمعه این هفته با تبریک ولادت با سعادت عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، وی را بزرگ‌ترین پیام‌آور نهضت عاشورا معرفی کرد و افزود: حضرت زینب (س) واجد سه ویژگی اساسی یعنی علم و آگاهی، صبر و قدرت تحمل و بصیرت به زمانه خویش بودند، همان‌گونه که در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است، پرچمداری جامعه اسلامی نیازمند علم، بردباری و درک مقتضیات روز است؛ ویژگی‌هایی که موجب جاودانگی نام این بانوی بزرگ در تاریخ بشریت شد.

وی با گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از خدمات شبانه‌روزی پرستاران زن و مرد، گفت: پرستاری صرفاً یک شغل نیست، بلکه یک رسالت الهی و مرهمی بر دردهای بیماران است. پرستاران در دوران دفاع مقدس، شرایط بحرانی و صحنه‌های سخت خدمتگزاری خالصانه‌ای داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به مطالبات این قشر زحمتکش تصریح کرد: باید جایگاه حرفه‌ای و به‌ویژه حقوق و معیشت جامعه پرستاری در کشور به‌طور ملموس مورد توجه قرار گیرد تا شاهد فرسودگی شغلی یا کمبود نیرو در مراکز درمانی نباشیم. از وزیر محترم بهداشت، سازمان نظام پرستاری و مجموعه دولت انتظار می‌رود با جدیت به مسائل این قشر بپردازند.

وی در ادامه با یادآوری ایثارگری‌های شهدای این عرصه و به‌ویژه شهیده مرضیه نبوی‌نیا از شهدای کودتا ۱۸ و ۱۹ دی ماه در رشت، خطاب به مسئولان شهری رشت تأکید کرد: مطالبه جدی ما از شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر رشت این است که هرچه سریع‌تر و پیش از سالگرد این شهیده، خیابانی در این شهر به نام این شهیده نام‌گذاری شود تا حق ایثار و فداکاری ایشان به شایستگی ادا گردد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به سالروز پیوند اولیا و مربیان، به ظرفیت تعامل خانواده‌ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و اظهار داشت: ارتباط خانواده با فضای آموزشی نباید پس از پایان دوران مدرسه قطع شود. پیشنهاد ما به رؤسای دانشگاه‌ها این است که برای دانشجویان به‌ویژه در مقطع کارشناسی، سازوکاری جهت پیوند مستمر اولیا و محیط دانشگاه تعریف شود تا جوانان در برابر چالش‌های فکری و آسیب‌ها هدایت و حمایت شوند.

وی همچنین با تسلیت درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، خدمات علمی، تالیفات ماندگار و تلاش‌های فرهنگی و انقلابی ایشان در سنگرهای مختلف از جمله مجلس خبرگان رهبری و تریبون نماز جمعه را ارزشمند خواند و برای ایشان طلب علو درجات کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تبریک هفته تربیت‌بدنی به جامعه ورزشکاران و قهرمانان مدال‌آور، ابراز امیدواری کرد جوانان با تلاش مستمر، مایه افتخار و ارتقای جایگاه کشور در میادین بین‌المللی باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود با تحلیل تحولات سیاسی منطقه و مواضع سران رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن‌ها بیان کرد: جبهه دشمن علیرغم تفرقه درونی، در خصومت با ملت ایران و پیگیری پروژه بی‌ثبات‌سازی و آشوب مشترک است؛ اما در تمامی عرصه‌های میدانی و راهبردی با بن‌بست مواجه شده و در موقعیت استیصال قرار گرفته است.

وی در پایان با تقدیر از نمایش اقتدار و بصیرت نیروهای مسلح، بسیجیان و آحاد مردم غیور در رزمایش جانفدایان گیلان، اظهار داشت: حضور پرشور و آگاهانه جوانان، زنان و مردان در صحنه‌ مقتدرانه روز گذشته، نشان داد که توطئه‌های طراحی‌شده برای ایجاد ناامنی در کشور ناکام مانده است. ملت هوشیار ایران پاسخ هرگونه تعرض و تحریک را با ایستادگی قاطعانه داده و پای امنیت و آرامش خود محکم ایستاده است.

منبع : روابط عمومی