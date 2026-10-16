باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، درخواست آمریکا از پکن برای مشارکت در مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای را ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه دانست.

مائو نینگ روز جمعه در یک نشست خبری، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: «در شرایط کنونی، درخواست آمریکا از چین برای مشارکت در آنچه مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، ناعادلانه، بی‌اساس و غیرواقع‌بینانه است.»

این دیپلمات چینی افزود که پکن بار‌ها موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: «ایالات متحده به‌عنوان کشوری که از زرادخانه هسته‌ای عظیمی برخوردار است، باید با حسن نیت به تعهدات ویژه و اولویت‌دار خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل کند. جامعه بین‌المللی نیز با این دیدگاه موافق است.»

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت توانمندی‌های هسته‌ای این کشور در مقایسه با زرادخانه‌های آمریکا و روسیه بسیار محدودتر است.

پیش‌تر، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که در گفت‌و‌گو‌های خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای را مطرح کرده است.

منبع: تاس