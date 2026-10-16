باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس اقامه شد، با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، با اشاره به سیره و شخصیت آن حضرت گفت: باید خود و نسل آینده را با الگوگیری از آن بانوی بزرگ اسلام تربیت کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تبلیغات دشمن تصریح کرد: اگر نسل جوان با سیره حضرت زینب(س) تربیت شود، در مواجهه با تبلیغات دشمن، در دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی دچار ضعف و تردید نخواهد شد.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: صبر، استقامت و بصیرت حضرت زینب(س) در برابر دشمنان، الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها است و باید این سیره در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان جاری شود.

حضرت زینب(س) با بیانی رسا در برابر ظالمان ایستاد

امام جمعه قم با اشاره به سیره حضرت زینب(س) اظهار داشت: آن بانوی بزرگ اسلام با اقتدا به پدر و مولای خود، در برابر ظالمان ایستادگی کرد.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های بیانی حضرت زینب(س) تصریح کرد: آن حضرت با بیانی رسا و شجاعانه، از مظلومان دفاع کرد و صدای حق و عدالت را در برابر ستمگران بلند نمود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: ایستادگی و دفاع حضرت زینب(س) از مظلومان، الگویی ماندگار برای همه مسلمانان است و باید در زندگی فردی و اجتماعی از این سیره نورانی بهره بگیریم.

برخورد مقتدرانه با بدعهدان و جنایتکاران

وی همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و حضور مردم بصیر، ایثارگر و همیشه در صحنه اظهار داشت: خدمت‌رسانی به مردم و ایستادگی در برابر دشمنان، از وظایف مهم مسئولان است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با دشمنان تصریح کرد: مسئولان باید با بدعهدان و جنایتکاران برخوردی مقتدرانه داشته باشند و در برابر توطئه‌های آنان ایستادگی کنند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم و اقتدار نیروهای مسلح، پشتوانه مهمی برای نظام اسلامی است و مسئولان باید با بهره‌گیری از این ظرفیت، در مسیر خدمت به مردم و مقابله با دشمنان گام بردارند.

حمایت از جبهه مقاومت با تأسی به حضرت زینب(س)

وی در ادامه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت اظهار داشت: امروز باید با تأسی به حضرت زینب(س)، از نیروهای مقاومت و مردم مظلوم منطقه حمایت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ملت‌های تحت ستم تصریح کرد: حمایت از مردم مظلوم لبنان و حزب‌الله، مردم مقاوم فلسطین و غزه و همچنین مردم قهرمان و رزمنده یمن در برابر استکبار جهانی و متجاوزان منطقه‌ای، وظیفه‌ای مهم بر دوش همه مسلمانان است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: سیره حضرت زینب(س) در دفاع از حق و حمایت از مظلومان، الگویی ماندگار برای امروز ماست و باید با پیروی از این سیره، در کنار جبهه مقاومت ایستادگی کنیم.

حضرت زینب(س) الگویی جامع برای نهضت اسلامی است

امام جمعه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضرت زینب(س) تنها یک نام نیست، بلکه الگویی جامع برای نهضت اسلامی است، اظهار داشت: آن حضرت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، الگویی برجسته برای جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) تصریح کرد: آن بانوی بزرگ اسلام در پاسداری از عفاف و حجاب نیز الگویی ماندگار برای مسلمانان، به‌ویژه زنان و دختران جامعه اسلامی است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: سیره حضرت زینب(س) در همه عرصه‌های زندگی، از دفاع از حق و حمایت از مظلومان تا پاسداری از ارزش‌های دینی، می‌تواند چراغ راه جامعه اسلامی در مسیر تعالی و پیشرفت باشد.

خانواده‌ها در برابر تهاجم فرهنگی هوشیار باشند

خطیب جمعه قم، با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: هنگامی که عفاف، حجاب و حیا هدف تهاجم دشمن قرار می‌گیرد، مرزهای اعتقادی و اخلاقی جامعه در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دینی تصریح کرد: مسئولان و خانواده‌ها نباید اجازه بدهند این تهاجم به محیط خانواده، ادارات و اجتماع راه پیدا کند و باید در برابر آن هوشیارانه ایستادگی کنند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: صیانت از عفاف و حجاب، وظیفه‌ای همگانی است و همه اقشار جامعه، از خانواده تا مسئولان، باید در این مسیر مسئولیت‌پذیر باشند و از ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه محافظت کنند.

انتقاد امام جمعه قم از محدودیت حجاب در آذربایجان

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه حجاب در جمهوری آذربایجان اظهار داشت: این محدودیت‌ها، وضعیت نامناسبی را برای دختران محجبه در این کشور به وجود آورده است.

وی در ادامه با اشاره به اخراج برخی دانش‌آموزان از مدارس آذربایجان تصریح کرد: این اقدامات، نقض حقوق اساسی دانش‌آموزان و مغایر با ارزش‌های دینی و اخلاقی است و باید مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی، وظیفه‌ای مهم برای همه مسلمانان است و در برابر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب، باید ایستادگی کرد و از حقوق دختران محجبه دفاع نمود.

قهرمانان ایرانی روحیه استکبارستیزی را نشان دادند

امام جمعه قم، در پایان خطبه‌های نماز جمعه این هفته، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران را در شرایط خاص دیپلماسی کشور تبریک گفت و آن را موفقیتی ارزشمند برای ورزش ایران دانست.

وی در ادامه با اشاره به نزدیکی محل مسابقات به هتل متعلق به دونالد ترامپ تصریح کرد: این قهرمانی، نمادی از دیپلماسی ورزشی و روحیه استکبارستیزی قهرمانان ایرانی در عرصه بین‌المللی بود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: موفقیت ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی، نشان‌دهنده توانمندی و عزت ملت ایران است و این افتخارآفرینی‌ها باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.