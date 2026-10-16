باشگاه خبرنگاران جوان - پنج زمین‌لرزه در بازه زمانی حدود یک ساعت و ۴۴ دقیقه، منطقه نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، این زمین‌لرزه‌ها روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با بزرگای ۲.۹ تا ۴.۲ ریشتر در حوالی نودژ به وقوع پیوسته‌اند.

نخستین زمین‌لرزه با بزرگای ۲.۹ ریشتر در ساعت ۱۰:۴۶:۴۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد. پس از آن، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۱:۰۲ و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳ ریشتر در ساعت ۱۱:۰۶:۳۶ و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

در ادامه این زمین‌لرزه‌ها، زلزله‌ای با بزرگای ۴.۱ ریشتر در ساعت ۱۲:۲۵:۳۶ و در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و زمین‌لرزه دیگری با بزرگای ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۲:۲۹:۳۲ و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین در حوالی نودژ ثبت شد.

بر اساس اطلاعات موجود، بزرگ‌ترین زمین‌لرزه این مجموعه ۴.۲ ریشتر بزرگی داشته است.

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: ساعت ١٢:٢۵ امروز جمعه ٢۴ مهرماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.١ ریشتر در عمق ١٨ کیلومتری، در فاصله ٩ کیلومتری روستای نودژ در جنوب استان کرمان را لرزاند.

وی افزود: در پی این حادثه ٢ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان ادامه داد: هم چنین دقایقی بعد پس لرزه‌ای با شدت ۴.٢ ریشتر در عمق ٢٢ کیلومتری رخ داد که تیم‌های امداد و نجات اعزامی همچنان در منطقه در حال ارزیابی بودند.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب اعزامی در روستا‌های تحت تاثیر این زمین لرزه، هیچ گونه خسارتی نداشته است.

فلاح افزود: با توجه به زلزله ظهر امروز در شهرستان منوجان، جمعیت هلال احمر استان کرمان در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم انجام شود.