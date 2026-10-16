باشگاه خبرنگاران جوان - تورج دهقانی در بازدید از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: با بسیج نیروها و امکانات، برنامه‌ریزی مناسب، تعامل مثبت بخش‌های کارفرمایی و پیمانکاری و کار و تلاش پیوسته، اکنون پیشرفت طرح بازسازی این‌ پالایشگاه به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

وی، ضمن بازدید از فعالیت‌های جاری بازسازی این پالایشگاه، گفت: بازسازی آخرین بخش آسیب‌دیده نیز در جریان است و با توجه به میزان پیشرفت حاصل شده و برنامه‌ریزی‌های آتی، امیدواریم این ترین (واحد فرآورش گاز) نیز احیا و فاز ۱۴ امسال با ظرفیت کامل در خدمت جریان تامین گاز کشور قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آسیب‌دیدگی این پالایشگاه در جنگ ۱۲روزه، گفت: شرکت نفت و گاز پارس از تجارب بازسازی این پالایشگاه در فرایند بازسازی‌های پالایشگاه‌های سوم و پنجم نیز که در جنگ رمضان آسیب دیدند استفاده کرده و احیا تدریجی واحدهای آسیب‌دیده را در دستورکار قرار داده است.

دهقانی با اشاره به سفر سرپرست وزارت نفت به عسلویه و بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر، ادامه داد: در این بازدیدها و جلسات برگزارشده با حضور سرپرست وزارت نفت، تصمیمات خوبی برای پیشبرد هرچه سریع‌تر عملیات بازسازی اتخاذ شده است و امیدواریم بتوانیم با اجرای راهبردهای اتخاذشده، حامل خبرهای خوبی از بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم باشیم.