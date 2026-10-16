باشگاه خبرنگاران جوان -علیرضا زاکانی، روز جمعه در نشست مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران در یزد افزود: به نظر می‌رسد در این بخش در مواردی سیاسی عمل می‌شود؛ اینکه هر کسی چیزی بگوید باعث عدم ثبات فعالیت‌ها و بلاتکلیفی در شورا‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بهترین ارتباط بین شهرداری‌ها با این دولت برقرار است و همیاری برای خدمت به مردم بوده است، اما در بخشی از بدنه مدیریتی، احساس رقابت وجود دارد و آنگونه که باید قدر و منزلت شهرداری‌ها و شورا‌ها در کشور شناخته نشده است.

شهردار تهران گفت: جا دارد گفت‌و‌گو‌هایی شکل گرفته و نقش شورا‌ها و شهرداری‌ها دوباره بازخوانی شود و بهترین محل برای این اقدام نیز کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند اثرگذار باشد.

زاکانی ادامه داد: باید نگاه به مدیریت شهری اصلاح شود و در مورد انتخابات شورا‌ها نیز درخواست داریم هر چه زودتر برگزاری یا عدم برگزاری آن تعیین تکلیف شده و یک حرف اعلام شود، چون این مسئله به کارآمدی کشور هم کمک می‌کند.

عدم تعیین تکلیف انتخابات شورا‌ها باعث تزلزل در فعالیت‌ها شود

وی افزود: در مورد اتحادیه شهرداران نیز این مجمع از سال ۱۳۷۸ تا الان شکل گرفته که برخی قصد به هم زدن این مجمع را دارند در حالیکه ارتباط مستقیم با حوزه مردم سالاری دارد.

رییس مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران گفت: در حال حاضر آنگونه که باید نقشی در کلان شهر‌ها برای شهرداری‌ها نمی‌بینیم در حالیکه شهردای‌ها ظرفیت بی نظیری هستند و الان هم بخش زیادی از کار‌ها را انجام می‌دهند و باید مشکلات این بخش حل شود.

زاکانی اظهار داشت: سم مهلک برای کشور ما تفرقه است و همه باید همراه باشیم تا از این شرایط جتگی و پیچ تاریخی به سلامت عبور کنیم و خیر و صلاح هم در همکاری و همراهی همه بخش‌ها است.

یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران امروز جمعه با هدف بررسی این حوزه به میزبانی شهرداری یزد برگزار شد.