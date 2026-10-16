باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در گفتگویی درباره نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت کارکنان نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران ماهیتاً یک انقلاب فرهنگی است و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که برآمده از این انقلاب است، ماهیتی فرهنگی دارد. بر همین اساس، تمامی ارکان، دستگاه‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران باید از هویت و ماهیت فرهنگی برخوردار باشند.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضروری بود که ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با ماهیت فرهنگی نظام اسلامی، از ساختاری برای رسیدگی به امور فرهنگی، اعتقادی و معنوی برخوردار شود؛ ازاین‌رو، با نگاه ژرف، راهبردی و آینده‌نگر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش تأسیس شد تا مسئولیت رسیدگی به امور فرهنگی و اعتقادی کارکنان را بر عهده بگیرد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از تأسیس این نهاد، آثار و نتایج فعالیت‌های آن به‌خوبی نمایان شده است، تصریح کرد: عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سال‌های گذشته نشان داده که این نهاد توانسته است نقش مؤثری در تقویت هویت اسلامی و فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.

نقش عقیدتی سیاسی ارتش در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به توطئه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها پس از ناکامی در جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه‌های مختلفی را علیه کشور و نیرو‌های مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، آغاز کردند که بخشی از این اقدامات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.

وی ادامه داد: این اقدامات در قالب تهاجم فرهنگی دنبال شد و رهبران انقلاب اسلامی نیز با تعابیری همچون شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی نسبت به ابعاد آن هشدار دادند. این واقعیت نشان می‌دهد که در سازمان مهمی مانند ارتش که مسئولیت حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، صیانت از کارکنان در برابر تهاجم گسترده فرهنگی دشمن ضرورتی اساسی است.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: تقویت ایمان و باور‌های دینی و ایجاد فضای معنوی در یک سازمان نظامی می‌تواند تاب‌آوری کارکنان را در شرایط دشوار، به‌ویژه هنگام جنگ، افزایش دهد.

وی افزود: مأموریت ارتش و سایر نیرو‌های مسلح در شرایط جنگی بسیار دشوار است و گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که تنها ایمان، باور‌های اعتقادی و فضای معنوی حاکم بر یگان‌ها می‌تواند موجب پایداری کارکنان، حفظ انسجام سازمانی و استمرار مقاومت در برابر دشمن شود.

ایمان و معنویت عامل پایداری رزمندگان در میدان نبرد است

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به تجربیات دفاع مقدس هشت‌ساله اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، نقش نهاد عقیدتی سیاسی در ارتقای وضعیت فرهنگی ارتش، ارائه آموزش‌های عقیدتی و سیاسی و تقویت باور‌های دینی کارکنان به‌خوبی نمایان شد.

وی افزود: فضای فرهنگی، فکری و معنوی حاکم بر جبهه‌ها یکی از عوامل اصلی پایداری و مقاومت رزمندگان اسلام بود که در نهایت به پیروزی انجامید.

سخنگوی ارتش ادامه داد: سازمان عقیدتی سیاسی در دهه‌های اخیر نیز تلاش کرده است با ارتقای سطح فرهنگی و بصیرتی کارکنان ارتش و خانواده‌های آنان، زمینه مصونیت در برابر هجمه‌های گسترده فرهنگی دشمن را فراهم کند تا ارتش بتواند مأموریت‌های اصلی خود را به بهترین شکل انجام دهد.

وی با بیان اینکه این سازمان در تحقق اهداف خود به میزان قابل‌توجهی موفق بوده است، گفت: اگر نهاد عقیدتی سیاسی نتوانسته بود نقش سازنده و مؤثری در ارتش ایفا کند، امروز شاهد چنین سطحی از مقاومت و پایداری در میان کارکنان ارتش نبودیم.

امیر اکرمی‌نیا تصریح کرد: اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با دو شاخص برجسته اسلامی بودن و مردمی بودن شناخته می‌شود، نشان‌دهنده کارکرد مؤثر نهاد عقیدتی سیاسی در این سازمان است.

مردمی بودن از ویژگی‌های برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران است

سخنگوی ارتش با اشاره به حضور نیرو‌های ارتش در عرصه‌های امدادرسانی و مردم‌یاری گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مأموریت‌های ذاتی و اصلی خود که در قانون اساسی تصریح شده، همواره در کنار مردم حضور داشته و در حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله، به‌عنوان نیرویی جان‌فدا نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزود: در بسیاری از حوادث طبیعی، نیرو‌های ارتش از نخستین مجموعه‌هایی بوده‌اند که برای امدادرسانی به مردم وارد میدان شده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده روحیه مردمی حاکم بر ارتش است.

اکرمی‌نیا تأکید کرد: مردمی بودن یکی از ویژگی‌های اساسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و سازمان عقیدتی سیاسی نیز همواره برای حفظ و تقویت این روحیه در میان کارکنان تلاش کرده است.

وی ادامه داد: امروز دو ویژگی اسلامی بودن و مردمی بودن در ارتش جمهوری اسلامی ایران کاملاً برجسته است و این مجموعه توانسته است با اتکا به همین مؤلفه‌ها، مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد.

جنگ جاری علیه ایران تنها محدود به عرصه نظامی نیست

سخنگوی ارتش با اشاره به ابعاد جنگ جاری علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن در جنگ کنونی، یک جنگ ترکیبی را علیه کشور آغاز کرده که یکی از ابعاد آن، جنگ نظامی است؛ بعدی که بیش از سایر ابعاد، آشکار و ملموس است.

وی افزود: بااین‌حال، جنگ جاری تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد شناختی، رسانه‌ای و فرهنگی نیز دارد و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مقابله با این ابعاد نقش مهم و مؤثری ایفا می‌کند.

امیر اکرمی‌نیا با بیان اینکه ابعاد مختلف جنگ ترکیبی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند، گفت: جنگ نرم می‌تواند مقدمه‌ای برای جنگ سخت باشد و دشمن با هدف قرار دادن آموزه‌های دینی، باور‌های فکری و فرهنگی و اعتقادات کارکنان نیرو‌های مسلح، اهداف گسترده‌تری را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: ازاین‌رو، نقش سازمان عقیدتی سیاسی در صیانت از باور‌های دینی و تقویت روحیه مقاومت کارکنان، نقشی اساسی و تعیین‌کننده است.

حمله خلبانان ارتش به پایگاه بوهرینگ نشانه ایمان و روحیه فداکاری است

سخنگوی ارتش با اشاره به ایستادگی کارکنان ارتش در جنگ جاری گفت: امروز شاهد هستیم که کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام توان پای دفاع از ملت، مردم و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: برای نمونه، خلبانان نیروی هوایی ارتش با آگاهی از دشواری عملیات حمله به پایگاه بوهرینگ در کویت، این مأموریت را انجام دادند. چنین اقدامی برخاسته از ایمان، باور‌های اعتقادی و روحیه جان‌فدایی آنان برای ملت ایران است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: در سایر نیرو‌های ارتش نیز کارکنان با وجود خطرات جدی، همچنان در کنار سامانه‌ها و تجهیزات خود حضور دارند و از کشور دفاع می‌کنند. آنان در شرایطی که شاهد شهادت یا مجروحیت برخی همکاران و همرزمان خود هستند و جنایات دشمن را از نزدیک مشاهده می‌کنند، همچنان ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این سطح از مقاومت و پایداری، بدون ایمان، باور‌های اعتقادی و فضای معنوی حاکم بر یگان‌های ارتش امکان‌پذیر نیست.

ایمان کارکنان، مزیت ارتش ایران در برابر ارتش‌های دنیاست

سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه معنویت یکی از وجوه تمایز ارتش جمهوری اسلامی ایران با سایر ارتش‌های جهان است، اظهار کرد: ایمان و باور‌های دینی کارکنان به یک مزیت نسبی مهم برای ارتش جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت در عرصه‌های مختلف، از دفاع از کشور گرفته تا کمک‌رسانی به مردم، بهره گرفته است.

امیر اکرمی‌نیا ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیرو‌های مسلح در برابر دشمنی ایستاده است که تا بن دندان مسلح بوده و از جدیدترین فناوری‌ها، تجهیزات و تسلیحات نظامی برخوردار است، اما کارکنان ما با تکیه بر ایمان، باور‌های دینی و عشق و علاقه به ملت و نظام اسلامی توانسته‌اند مقاومت کنند و اجازه ندهند دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.

وی تأکید کرد: این دستاورد‌ها نشان‌دهنده نقش مؤثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت روحیه مقاومت و پایداری کارکنان است.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: البته فعالیت در حوزه فرهنگی و اعتقادی، ماهیتی کیفی و نسبی دارد و لازم است هر روز تلاش بیشتری برای تقویت باور‌های دینی و گسترش فضای معنوی در ارتش و سایر نیرو‌های مسلح انجام شود.

آموزش‌های عقیدتی و سیاسی از ورود سربازان تا پایان خدمت ادامه دارد

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بصیرت‌افزایی کارکنان گفت: این سازمان از طریق تشکیل شبکه‌های مختلف روحانیون و هادیان سیاسی، برگزاری جلسات متعدد، انتشار نشریات سیاسی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح یگان‌ها، اقدامات گسترده‌ای را برای ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اعتقادی کارکنان انجام داده است.

وی افزود: آموزش‌های عقیدتی و سیاسی به‌ویژه برای سربازان وظیفه که بخش گسترده‌ای از بدنه ارتش را تشکیل می‌دهند، اهمیت زیادی دارد و این آموزش‌ها از بدو ورود آنان به یگان‌ها آغاز می‌شود و تا آخرین روز خدمت و زمان ترخیص ادامه پیدا می‌کند.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه مجموعه این اقدامات در ایجاد فضای فرهنگی و معنوی در یگان‌های ارتش مؤثر بوده است، تصریح کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ارتشی معنویت‌گرا، اسلامی، وفادار به نظام و ملت و آماده ایثار و فداکاری شناخته می‌شود.

ادعای ترامپ درباره نابودی پدافند ایران با واقعیت میدان سازگار نیست

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره نابودی توان دفاعی ایران اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا بار‌ها مدعی شده است که نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را به‌طور کامل از بین برده‌اند؛ اما واقعیت‌های میدان خلاف این ادعا‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: همین که طی هفته‌های اخیر چند فروند پهپاد آمریکایی در آسمان کشور توسط نیرو‌های پدافندی سرنگون شده‌اند، نشان می‌دهد که پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت فعالیت می‌کند و از توان عملیاتی بالایی برخوردار است.

اکرمی‌نیا با تأکید بر استمرار فعالیت‌های عملیاتی و دفاعی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: برخلاف ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا، توان دفاعی کشور نه‌تنها از بین نرفته، بلکه اقدامات گسترده‌ای برای تقویت و ارتقای آن انجام شده است.

پوشش پدافندی کشور نسبت به پیش از جنگ به میزان قابل‌توجهی تقویت شده است

سخنگوی ارتش درباره اقدامات صورت‌گرفته برای تقویت توان پدافند هوایی کشور گفت: طرح‌های جدید عملیاتی و تجهیزاتی در نیروی پدافند هوایی ارتش و ذیل مدیریت قرارگاه پدافند هوایی تهیه و اجرا شده است که تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای توان رزم این نیرو داشته است.

وی افزود: همچنین عملیات‌های ترکیبی و ابتکاری در حوزه پدافند هوایی طراحی و تمرین شده است که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی و مقابله با تهدیدات ایفا کند.

امیر اکرمی‌نیا با بیان اینکه وضعیت پدافند هوایی کشور نسبت به دوران جنگ و حتی پیش از آغاز جنگ تغییرات مهمی داشته است، تأکید کرد: امروز پوشش پدافندی کشور را از نظر تجهیزات و تاکتیک‌های عملیاتی به میزان بسیار زیادی تقویت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات پدافندی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، تعمیر و مجدداً وارد سازمان رزم شده‌اند. علاوه بر این، تجهیزات جدیدی نیز به سازمان رزم نیروی پدافند هوایی افزوده شده است که موجب افزایش پوشش دفاع هوایی کشور شده‌اند.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: مجموعه این اقدامات، اعم از تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده، ورود تجهیزات جدید، طراحی عملیات‌های ابتکاری و اجرای طرح‌های عملیاتی، موجب شده است که توان پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

برگزاری رزمایش‌های مشترک پدافند ارتش و هوافضای سپاه

اکرمی‌نیا با اشاره به هماهنگی میان نیرو‌های مختلف مسلح در حوزه پدافند هوایی اظهار کرد: رزمایش‌های مشترکی میان نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت مدیریت راهبردی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص)، برگزار شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این رزمایش‌ها، افزایش هماهنگی عملیاتی، تقویت هم‌افزایی و ارتقای توان مقابله مشترک با تهدیدات هوایی بوده و در همین چارچوب، طرح‌های عملیاتی مختلفی تهیه و تمرین شده است.

سخنگوی ارتش با تأکید بر افزایش آمادگی رزمی یگان‌های پدافندی تصریح کرد: با قاطعیت می‌توانم اعلام کنم که امروز از توان پدافندی بسیار بالاتری نسبت به روز‌های جنگ و حتی پیش از آغاز جنگ برخوردار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این افزایش توان، حاصل اجرای طرح‌های عملیاتی و تجهیزاتی جدید، انجام تمرینات مشترک، افزایش هماهنگی میان نیرو‌ها و ارتقای آمادگی رزمی مجموعه پدافند هوایی کشور است.

کنترل غرب تنگه هرمز با سپاه و شرق آن با ارتش است

سخنگوی ارتش در ادامه با تشریح تقسیم مأموریت میان نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: تقسیم مأموریت میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران از گذشته وجود داشته و بر همین اساس، مسئولیت مناطق مختلف دریایی میان این دو نیرو تعیین شده است.

وی افزود: از غرب تنگه هرمز تا خلیج فارس در کنترل راهبردی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و شرق تنگه هرمز، دریای عمان، دریای عرب و شمال اقیانوس هند نیز در حوزه مأموریتی و کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

امیر اکرمی‌نیا با تأکید بر گستردگی حوزه مأموریتی نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش در این منطقه بسیار وسیع از اشراف کامل اطلاعاتی برخوردار است و اقدامات جدیدی نیز برای تقویت حضور و کنترل اطلاعاتی و عملیاتی خود انجام داده است.

وی ادامه داد: نتایج این اقدامات را امروز در منطقه مشاهده می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که با وجود ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز، نیرو‌های آمریکایی جرئت نزدیک شدن به این تنگه را ندارند.

شناور‌های نظامی آمریکا به بیش از ۵۰۰ کیلومتری سواحل عقب‌نشینی کرده‌اند

سخنگوی ارتش با اشاره به وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و حتی نام خود را بر این تنگه گذاشته است، اما نیرو‌های نظامی این کشور جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند.

وی افزود: شناور‌های نظامی آمریکا مجبور شده‌اند بیش از ۵۰۰ کیلومتر از سواحل کشورمان فاصله بگیرند و امروز حتی کشتی‌های نظامی آمریکا نیز در دریای عمان حضور ندارند.

اکرمی‌نیا تأکید کرد: نیرو‌های آمریکایی به‌دلیل توانمندی‌ها و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناچار به عقب‌نشینی به فواصل بیش از ۵۰۰ کیلومتر شده‌اند.

سخنگوی ارتش با اشاره به برنامه‌های عملیاتی جدید نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: طرح‌های عملیاتی جدیدی در دست اجرا داریم که با اجرای آنها در روز‌های آینده، نیرو‌های آمریکایی مجبور خواهند شد به مناطق دورتری عقب‌نشینی کنند.

وی افزود: حضور مقتدرانه و اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه موجب شده است که نیرو‌های آمریکایی جرئت نزدیک شدن به سواحل و محدوده تنگه هرمز را نداشته باشند.

آمریکا عامل اصلی ناامنی تنگه هرمز و منطقه است

سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت امنیت دریایی در منطقه اظهار کرد: ناامنی‌هایی که امروز در تنگه هرمز شاهد آن هستیم و عمدتاً از منطقه شرق تنگه هرمز آغاز می‌شود و تا خود تنگه امتداد پیدا می‌کند، ناشی از دخالت‌های آمریکاست.

وی افزود: پیش از آغاز این جنگ، منطقه از آرامش و ثبات برخوردار بود، اما آمریکایی‌ها با آغاز جنگ، اقدامات خصمانه و دخالت‌های خود، موجب ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه شدند.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: اقدامات آمریکا نه‌تنها امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ضربات قابل‌توجهی نیز به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور‌های منطقه وارد کرده است.

وی تصریح کرد: همه کشور‌های جهان، به‌ویژه کشور‌های منطقه، باید بدانند که عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در این منطقه، ایالات متحده آمریکاست.

اخراج آمریکا از منطقه تنها راه برقراری صلح و ثبات است

اکرمی‌نیا با تأکید بر ضرورت همکاری کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت جمعی اظهار کرد: کشور‌های منطقه باید با همکاری یکدیگر و ایجاد سازوکاری مشترک، زمینه اخراج آمریکا از منطقه را فراهم کنند.

وی افزود: معتقدیم تنها با پایان حضور و دخالت‌های آمریکا در منطقه است که می‌توان صلح، آرامش و ثبات پایدار را برقرار کرد.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: حضور آمریکا عامل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بوده و کشور‌های منطقه باید برای پایان دادن به این وضعیت، همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که با شکل‌گیری یک سازوکار منطقه‌ای و همکاری کشور‌های همسایه، زمینه خروج نیرو‌های آمریکایی و بازگشت صلح و آرامش به منطقه فراهم شود.

عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیرو‌های مسلح ایران است

سخنگوی ارتش در ادامه با هشدار به مالکان کشتی‌ها و شناور‌های تجاری درباره عبور از تنگه هرمز اظهار کرد: مالکان کشتی‌ها باید بدانند که عبور امن از تنگه هرمز، تنها با هماهنگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

وی افزود: کشتی‌ها و شناور‌هایی که قصد ورود به منطقه و عبور از تنگه هرمز را دارند، باید پیش از ورود با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را انجام دهند تا بتوانند با امنیت از این مسیر عبور کنند.

اکرمی‌نیا تصریح کرد: انجام این هماهنگی‌ها می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی به کشتی‌ها و شناور‌ها جلوگیری کند و شرایط لازم برای تردد ایمن آنها را فراهم سازد.

آمریکا کشتی‌ها را به عبور از مسیر ناامن جنوب تنگه هرمز وادار کرده است

سخنگوی ارتش با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره تردد شناور‌ها در منطقه اظهار کرد: براساس گزارش‌هایی که طی یکی دو ماه اخیر دریافت کرده‌ایم، آمریکایی‌ها بسیاری از کشتی‌ها و شناور‌ها را مجبور کرده‌اند از مسیر غیرقانونی واقع در جنوب تنگه هرمز عبور کنند.

وی افزود: این مسیر، مسیری ناامن و نامناسب است و برخی کشتی‌هایی که از آن عبور کرده‌اند، دچار آسیب شده‌اند.

اکرمی‌نیا تأکید کرد: اقدامات آمریکا در هدایت کشتی‌ها به این مسیر، نه‌تنها به تأمین امنیت دریانوردی کمک نکرده، بلکه خطرات بیشتری را متوجه شناور‌ها و محموله‌های تجاری کرده است.

وی ادامه داد: به تمامی مالکان کشتی‌ها توصیه می‌کنیم به مسیری بازگردند که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده‌اند و پیش از عبور، هماهنگی‌های لازم را با نیرو‌های مسلح کشورمان انجام دهند.

کشتی‌های هماهنگ‌شده با ایران بدون مشکل از تنگه هرمز عبور کرده‌اند

سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه هماهنگی با نیرو‌های مسلح ایران نقش مهمی در تأمین امنیت تردد دریایی دارد، اظهار کرد: کشتی‌هایی که از ضوابط تعیین‌شده تبعیت کرده و هماهنگی لازم را با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند، توانسته‌اند به‌راحتی از تنگه هرمز عبور کنند.

وی افزود: این کشتی‌ها پس از انجام هماهنگی‌های لازم، موفق شده‌اند محموله‌ها و کالا‌های خود را از طریق این مسیر وارد یا صادر کنند.

سرتیپ اکرمی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: مالکان کشتی‌ها و شناور‌های تجاری باید برای پیشگیری از خطرات احتمالی، از مسیر تعیین‌شده توسط نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و عبور خود را با نیرو‌های مسلح کشورمان هماهنگ سازند.

منبع: ارتش