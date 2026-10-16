باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری و امام جمعه شهرکرد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، بر نقش تقوا، عفت، صبر و پایداری در تعالی فردی و استحکام جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تقوای الهی تنها به عبادات محدود نمی‌شود، رعایت حقوق مردم، صیانت از بیت‌المال، حفظ آبروی دیگران و پرهیز از تضییع حقوق شهروندان را از جلوه‌های مهم تقوا برشمرد.

امام جمعه شهرکرد در ادامه، با اشاره به الگوی مقاومت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا، فرهنگ عاشورایی را از سرچشمه‌های ایستادگی ملت ایران دانست و اظهار کرد: صبر، پایداری و ناامید نشدن در برابر دشواری‌ها، از درس‌های ماندگار مکتب حضرت زینب (س) است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و همبستگی ملی تأکید کرد و خواستار حضور مردم با سلایق، دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف در اجتماعات ملی شد.

وی با تأکید بر اینکه وحدت ملی باید فراتر از تفاوت سلیقه‌ها حفظ شود، تصریح کرد: موضوع اصلی، ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور است و حضور یکپارچه مردم می‌تواند پیام روشنی از انسجام ملی به همراه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری همچنین با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مردم در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، تقویت مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را ضروری دانست.

در پایان نماز جمعه شهرکرد، به مناسبت روز پرستار، از پرستاران تجلیل شد.