رئیس قوه قضاییه با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر آمادگی دستگاه قضایی برای ارائه حمایت‌های حقوقی و قضایی از جامعه پرستاری کشور در چارچوب قانون تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز جمعه در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در فضای مجازی نوشت: حضرت زینب کبری (س) عالمه غیرمعلمه‌ای است که نه فقط برای زنان عالم، بلکه برای بشریت، الگو و اسوه است.

محسنی اژه‌ای افزود: ایشان کوه صبر، ایثار، شناخت، معرفت و تبیین‌گری هستند و با جهاد تبیین خود، حقیقت نورانی عاشورا را بر جهانیان تاباندند.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در عظمت شغل و حرفه پرستاری همین بس که روز بزرگداشت مقام پرستار، مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) است.

قاضی القضات یادآور شد: پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند. ما آمادگی داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدت‌ها و حمایت‌های لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، روز پرستار
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