شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز تربیت بدنی و ولادت با سعادت حضرت زینب (س) از برگزاری مسابقات جسمانی در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشا.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت روز تربیت بدنی و ولادت با سر سعادت حضرت زینب کبری (س) مسابقات آمادگی جسمانی ویژه بسیجیان حوزه تابعه و گردان‌های امنیتی در رده آزاد در شهر مقدس قم برگزار شد. شرکت کنندگان این مسابقات در رشته‌های بارفیکس، دراز نشست، عبور زیگزاگی، لانج با دمبل، مسابقات دو میدانی، شنا، کشیدن اسکات و دیپ با هم رقابت کردند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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