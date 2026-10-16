باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، حدود ۳۵۰۰ نفر از پرستاران از شغل پرستاری خارج شده‌اند و مشغول به فعالیت دیگری هستند.

به گفته وی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و موضوعات معیشتی از جمله علائم ترک حرفه پرستاری توسط همکاران است.

نجاتیان تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ گواهی پرستاری نسبت به دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: حقوق پرستاران فقط کفاف اجاره در شهری مانند تهران را می‌دهد؛ مسائل معیشتی موضوع مهمی در انتخاب شغل دیگری توسط همکاران است.