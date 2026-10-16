باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب شریفی اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی و کنترل نیرو‌های محیط‌بانی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق شهرستان سقز، تلاش شکارچیان غیرمجاز برای ورود به منطقه و شکار حیات‌وحش با ناکامی مواجه شد.

وی افزود: متخلفان با استفاده از یک دستگاه خودروی پاترول قصد ورود به منطقه حفاظت‌شده را داشتند که با هوشیاری نیرو‌های محیط‌بانی و پس از تعقیب و گریز، از محل متواری شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز ادامه داد: در جریان این عملیات، یک دستگاه بی‌سیم دستی از متخلفان کشف و ضبط شد و موضوع برای پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

شریفی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از تنوع زیستی منطقه خاطرنشان کرد: نیرو‌های محیط‌بانی با تداوم گشت‌زنی‌ها و نظارت مستمر در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق، برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید و حفاظت از حیات‌وحش تلاش می‌کنند.

منبع:محیط زیست کردستان