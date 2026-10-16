باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت که مسکو با ارزیابی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر اینکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمایلی به دستیابی به توافق صلح ندارد، موافق است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «حتی اگر بخواهیم، بحث درباره هر چیزی بدون رهبری فعلی اوکراین غیرممکن است. اما روشن است که زلنسکی نمی‌خواهد مسئولیت بپذیرد و به سمت راه‌حل مسالمت‌آمیز حرکت کند؛ و در این نقطه ما کاملاً با رئیس‌جمهور ترامپ موافق هستیم.»

پیشتر، ترامپ زلنسکی را به ایستادن در مسیر صلح متهم کرده و گفته بود که رئیس‌جمهور اوکراین «آدم خوبی برای معامله با ما نیست» و افزود که «طرفدار بزرگ» او نیست. در همین حال، دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، ادعا کرد که ترامپ آنچه را او نقش زلنسکی در شکست احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی کنگره آمریکا خواند، نخواهد بخشید.

منبع: تاس