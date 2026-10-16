شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقامه نماز جمعه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی وبا حضور عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و جمعی از مسئولان و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه در مسجد امام زمان (عج) این شهرستان برگزارشد. گفتنی است این مراسم با مداحی حاج ابوالحسن طالبی رییس کانون مداحان شهرستان هریس همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: اقامه نماز ، نماز جمعه ، سوژه خبری
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