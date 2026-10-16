شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقامه نماز جمعه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی وبا حضور عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و جمعی از مسئولان و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه در مسجد امام زمان (عج) این شهرستان برگزارشد. گفتنی است این مراسم با مداحی حاج ابوالحسن طالبی رییس کانون مداحان شهرستان هریس همراه بود.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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