باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرسول شیخی‌زاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پرستار گفت: واقعیت این است که حوزه سلامت و درمان از حوزه‌های بسیار بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در همه کشورهای دنیا، به‌ویژه در کشور خودمان باید در اولویت دولتمردان، قانون‌گذاران و همه ارکان جامعه باشد.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس اظهار کرد: رهبر شهیدمان بارها تأکید می‌کردند که در این کشور باید فضایی را به وجود بیاوریم که بیمار فقط رنج بیماری را بکشد، نه رنج هزینه‌های درمان یا خدای نکرده، کمبود امکانات در حوزه درمان را هم بکشد.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر ما بهترین تجهیزات پزشکی دنیا را هم داشته باشیم و در اختیار حوزه درمان قرار دهیم، اما آن کسی که محور ارائه خدمات درمانی در حوزه سلامت است به‌ویژه کادر درمان با محوریت پرستاران، انگیزه خدمت و تلاش را نداشته باشد، به نظر می‌رسد که تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی نمی‌توانند در حوزه درمان موفق باشند و درمان را به شکل واقعی و درست انجام دهند.

شیخی‌زاده بیان کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز پرستار به‌درستی و بسیار حکیمانه به شأن، منزلت و جایگاه این قشر دلسوز و زحمت‌کش پرداخته شده است. به نظرم، این دیگر یک حکم حکومتی است و باید در مجلس و دولت دست به دست هم دهیم و همکاری کنیم تا تمام پرداختی‌های کادر درمان به‌ویژه پرستاران عزیز به‌روز شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: ما اکنون در کشور شاهدیم که بعضاً کارانه، اضافه‌کار و مزایای پرستاران عزیز ما که بسیار ناچیز هم هستند، پنج ماه، شش ماه، هفت ماه و در بعضی جاها به مدت یک سال پرداخت نشده و یا با تأخیر پرداخت می‌شود. درحالی‌که قیمت‌ها در بازار و قیمت اجناس و دلار تقریباً دو برابر شده، اما پرستاران هنوز نتوانسته‌اند کارانه، اضافه‌کار و فوق‌العاده هفت یا هشت ماه پیش خود را دریافت کند بنابراین، به‌روز شدن پرداختی‌ها یکی از کارهایی است که باید حتماً انجام دهیم.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس اظهار کرد: نکته دیگر بحث حقوق و مزایای این عزیزان است. من نمی‌خواهم بگویم متناسب با تورم، که قانون هم این را می‌گوید، اما حداقل باید متناسب با زحمتی که در محیط کار متقبل می‌شوند و تلاشی که می‌کنند، به آن‌ها پرداخت شود که حقیقتاً به این امر توجه نکرده‌ایم و دقت نداشته‌ایم.

این نماینده مجلس می‌گوید کار پرستاران بسیار سخت و طاقت‌فرساست. این عزیزان به‌صورت شبانه‌روزی، در شیفت‌های شبانه و در بالین بیماران، به‌ویژه بیمارانی که متأسفانه گرفتاری‌های زیادی دارند و نیازمند پرستاران حاذق و خوب هستند، خدمت می‌کنند. خوشبختانه این نیروها در کشور ما فراهم هستند البته باید به میزان زحمت، رنج و سختی‌ای که این عزیزان متحمل می‌شوند، توجه کنیم و زحماتشان را از لحاظ مادی و معیشتی جبران کنیم.

شیخی‌زاده گفت: وضعیت بد حقوق، مزایا و معیشت پرستاران باعث شده تا این عزیزان مجبور شوند در ساعاتی که باید در خانه بنشینند، استراحت کنند و خودشان را برای شیفت بعدی آماده کنند به بخش‌های خصوصی و جاهای دیگر بروند و به‌صورت چندشیفته کار کنند. این وضعیت دیگر توان و رمقی برای پرستار باقی نمی‌گذارد تا بتواند در شیفت خودش در بیمارستان، خدمتگزار خوبی برای بیمارانش باشد بنابراین در این پیام حکیمانه که نصب‌العین و دستورکار حاکمیتی برای همه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران است باید با تمام تلاش، برنامه‌ریزی خوب و هماهنگی دقیق، این پیام عملیاتی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در یک طبقه‌بندی اجتماعی، زمانی پرستاران، پزشکان، استادان و معلمانمان را جزو طبقه متوسط جدید حساب می‌کردیم و می‌گفتیم این‌ها یا به قولی طبقه یقه‌سفید، کسانی هستند که شأن و منزلت اجتماعی شاید از هر چیزی برایشان مهم‌تر بود. امروز ما نباید اجازه دهیم که به هر دلیلی، این شأن و منزلت در اجتماع له شود و از بین برود و خدای نکرده منزلت اجتماعی و شأن اجتماعی عزیزانمان که پاک‌ترین، بهترین و زحمت‌کش‌ترین قشر این جامعه هستند، رعایت نشود.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس اضافه کرد: این امر حقیقتاً شدنی است و می‌شود با یک هماهنگی، برنامه‌ریزی درست و ارتقای وضعیت معیشتی، حقوقی و رفاهی این عزیزان، کمک کنیم و بسیاری از مخاطرات ذهنی آن‌ها را برطرف کنیم تا تنها مشغله ذهنی این عزیزان، درمان بیمارانشان در بیمارستان‌ها باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید باید کاری کنیم که تنها دغدغه پرستاران، کارشان باشد، نه اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، وضعیت حقوق و پرداخت‌های با تأخیر و این مسائل، دغدغه ذهنی آن‌ها شود؛ به‌گونه‌ای که هر از چند گاهی شاهد باشیم تمام پرستاران عزیزمان برای گرفتن کارانه‌هایشان تجمع کنند و جلوی استانداری‌ها و مکان‌هایی تجمع کنند که بعضاً هیچ پاسخ منطقی هم به مطالباتشان نمی‌دهند لذا ما باید کاری کنیم که این اتفاقات دیگر تکرار نشود.

شیخی‌زاده تاکید کرد: پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پرستار، فصل‌الخطابی برای همه است و باید در جهت عملیاتی شدن آن تلاش کنیم.