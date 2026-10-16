معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مستأجرانی که حقوق آنها در زمینه رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نشده است، می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه صلح مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر الزام مالکان به رعایت سقف مصوب افزایش اجاره‌بها گفت: مستأجرانی که حقوق آن‌ها در زمینه رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نشده است، می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه صلح مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبه مربوط به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، مالکان موظف به رعایت این محدودیت هستند و مستأجرانی که در هر مقطعی با تخلف از این مصوبه مواجه شده‌اند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مربوط به این موضوع از سوی معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، بر امکان پیگیری قانونی تخلفات در این زمینه تأکید کرد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
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