باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر الزام مالکان به رعایت سقف مصوب افزایش اجاره‌بها گفت: مستأجرانی که حقوق آن‌ها در زمینه رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نشده است، می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه صلح مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبه مربوط به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، مالکان موظف به رعایت این محدودیت هستند و مستأجرانی که در هر مقطعی با تخلف از این مصوبه مواجه شده‌اند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مربوط به این موضوع از سوی معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، بر امکان پیگیری قانونی تخلفات در این زمینه تأکید کرد.