باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - فرزاد خاکی گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، پروژه‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان که مراحل ساخت و تکمیل آن‌ها به پایان رسیده است، افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

خاکی افزود: این پروژه‌ها شامل ۱۰ زمین چمن مصنوعی در مناطق روستایی استان است که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش فرصت‌های فعالیت بدنی و تسهیل دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به امکانات ورزشی احداث شده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در توسعه فضاهای ورزشی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان است و در همین راستا، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی جوانان و سایر اقشار جامعه از امکانات ورزشی، با برنامه‌ریزی منسجم دنبال می‌شود.

خاکی ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت‌های تربیت‌بدنی در میان روستاییان، ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور جوانان در عرصه ورزش و کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در مناطق مختلف استان را از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه‌ها عنوان کرد.

وی اعتبار هزینه‌ شده برای احداث و تکمیل این ۱۰ پروژه را ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از محل منابع ملی و استانی تأمین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه از افتتاح یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش خبر داد و خاطرنشان کرد: این مرکز در راستای توسعه خدمات تخصصی حوزه جوانان و تقویت زمینه ارائه مشاوره و آموزش‌های مرتبط با ازدواج و خانواده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.