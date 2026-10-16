حماس در دومین سالگرد شهادت یحیی السنوار، از نقش او در تقویت مقاومت و گشودن فصل تازه‌ای از مبارزه با رژیم صهیونیستی تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دومین سالگرد شهادت یحیی السنوار، نماد انقلاب فلسطین و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و فرمانده عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.

حماس به همین مناسبت بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که یحیی، با نام مبارزاتی «ابو ابراهیم»، به‌عنوان «مجاهدی درگیر با دشمن و در صحنه‌ای الهام‌بخش از قیام، در مسیر آزادی به شهادت رسید؛ او مرحله‌ای جدید از رویارویی و مقابله با اشغالگر جنایتکار را آغاز کرده بود.»

حماس در این بیانیه تاکید کرد که پیامد‌های این عملیات همچنان در منطقه ادامه دارد و «با خون فرزندان این منطقه، چهره‌ای جدید از تحولات را ترسیم می‌کند؛ چهره‌ای که به سود ملت‌های منطقه و در راستای تلاش آنها برای دستیابی به آزادی و استقلال رقم می‌خورد.»

السنوار از نسل بنیان‌گذاران حماس و دستگاه‌های نظامی و امنیتی آن بود. او بیش از ۲۰ سال را در زندان‌های رژیم اشغالگر سپری کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۱، در چارچوب توافق مبادله اسرا موسوم به «وفاداری آزادگان»، با سربلندی آزاد شد.

السنوار پس از آزادی از زندان، به ادامه مسیر مبارزه پایبند ماند. در بیانیه حماس آمده است که او «لحظه‌ای آسایش به خود ندید، بر فعالیت نظامی جنبش در سه منطقه نظارت کرد و در مسیر وحدت‌بخشیدن به جبهه‌های مقاومت در راه قدس، نقشی مهم ایفا کرد.»

السنوار پس از آن، رهبری حماس در نوار غزه را بر عهده گرفت. دوران رهبری او نقطه عطفی در مسیر این جنبش از جنبه‌های تبلیغی، سیاسی و نظامی بود؛ دوره‌ای که با عملیات طوفان‌الاقصی به اوج رسید. او همچنین در گسترش روابط ملی و همکاری مشترک گروه‌های مقاومت نقش داشت و پس از شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، ریاست این جنبش را در داخل و خارج از فلسطین بر عهده گرفت.

در ارتباط با عملیات طوفان‌الاقصی که السنوار فرماندهی آن را بر عهده داشت، گردان‌های القسام تاکید کردند که گروه‌های مقاومت، به‌ویژه حماس، می‌دانستند بهای آزادی بسیار سنگین است؛ بهایی که ملت‌ها پیش از رهایی از اشغالگران خود، آن را پرداخته‌اند. با این حال، آنها تصمیم گرفتند وارد این نبرد بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ مبارزات ملت فلسطین شوند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنبش حماس ، یحیی سنوار
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