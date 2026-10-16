گاهی یک نگاهِ مهربان، فشردنِ دستی خسته و نویدِ یک بهبودی، وزنِ سنگینِ درد را سبک می‌کند؛ روز پرستار، روایتِ همین دست‌های پُرمهری است که تقویمِ روزگار را با صبر و فداکاری ورق می‌زنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز ۲۴مهر برابر با ۵ جمادی الاول، میلاد  با سعادت حضرت زینب ( س) و روز پرستار است. 

  همه ما در طول زندگی یمان از کودکی تا کنون مریض شده ایم، و مسیر ما به درمانگاه و مراکز درمانی خورده ، در آن لحظه فقط امید ما بعد از خدا دستان پرمهرکادر درمان بود، خصوصا پرستارانی که با دستان مهربان به ما دلداری می دهند تا با کلامشان التیام بخش درد هایمان باشند. 

   پرستارانی که درلحظه فقط در فکر درمان بیماران هستند در فکر تزریق آمپول و سرم های هستند که دکتر تجویز کرد تا به نوعی هر چه زودتر بیماران سر حال ببینند. 

 پرستارانی که حتی تا پای جان ایستادند تا ذره ای دلهره در دل بیماران نباشد، همان های که در دوران هشت سال دفاع مقدس پای کار بودند امروز نیز همان سفید پوشان جان بر کف در دوران کرونا و جنگ تحمیلی  در میدان و خط مقدم حضور داشتند.

 استان گیلان یکی از استان های بود که در دوران کرونا و جنگ تحمیلی شهدای در این حوزه تقدیم جامعه کرد. 

مرضیه نبوی نیا از پرستاران نمونه گیلان بود که در آتش خشم دشمن  وبا حمله ور شدن تروریست ها  در بیمارستان امام سجاد ( ع)  رشت سوخت تا آخرین لحظه پای کار بود که بیمارش سرمش به اتمام برسد و پرستاران دیگری که در دوران کرونا تا پای جان بود ند و به درجه شهادت نائل شدند نام و یادشان گرامی. 

واما طبق آمار دریافتی مراکز درمانی در سطح کشور و به طبع آن در گیلان با کمبود پرستار مواجه است، به امید روزی که مسئولان مربوطه به مطالبات این قشر زحمتکش بیش از پیش توجه داشته  باشند تا ناجیان درمان در شغلشان به جز التیام بیماران دغدغه ای نداشته باشند. 

مونسِ شب‌های بی‌قراری بیمار روزتان مبارک. 

برچسب ها: پرستار ، بیمار
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