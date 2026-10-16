فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز پرستار نوشت: بی‌تردید امروز پرستاران در تداوم راه آن اسوه‌های جاوید عرصه سلامت کشور با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز پرستار نوشت: بی‌تردید امروز پرستاران در تداوم راه آن اسوه‌های جاوید عرصه سلامت کشور با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند.

در پیام سرلشکر احمد وحیدی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار آمده است: فرارسیدن «پنجم جمادی الاول» میلاد سراسر نور و فرخندگی حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بانوی صبر، بصیرت، شجاعت و فداکاری، و «روز پرستار» را به یکایک پرستاران غیور، مهربان و فداکار کشور، به‌ویژه جامعه شریف پرستاری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: یاد و نام شهیدان عالیقدر جامعه پرستاری ایران اسلامی که با فداکاری‌های بی‌ادعای خود در این میدان‌های پرمشقت و طاقت فرسا، چراغ راه نسل‌های آینده و سرمایه معنوی ملت ایران هستند را گرامی می‌داریم و به روح تابناک آنان درود می‌فرستیم.

فرمانده کل سپاه در پیام خود تاکید کرده است: بی تردید امروز نیز پرستاران در تداوم راه آن اسوه‌های جاوید عرصه سلامت کشور با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند و با اخلاص، تخصص و مسئولیت‌شناسی، به مردم عزیز ایران به ویژه نیروهای مسلح و مدافعان افتخارآفرین وطن خدمت می‌کنند. و در حقیقت این جانفشانی‌ها، پشتوانه اقتدار، امنیت و سربلندی کشور است.

سرلشکر وحیدی در ادامه پیام خود آورده است: با قدردانی و سپاس صمیمانه از تلاش‌های مجاهدانه و متعهدانه یکایک پرستاران میهن اسلامی؛ دوام توفیق، سلامتی، سربلندی و عزت روزافزون جامعه شریف پرستاری به ویژه پرستاران فعال در سپاه مقتدر مردمی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و امیدوارم با همت بلند، همدلی و روحیه جهادی، در آینده نیز برای این سرزمین مقدس افتخار بیافرینند و پرچم سلامت، مهربانی و مقاومت را برافراشته نگه دارند.

برچسب ها: احمد وحیدی ، روز پرستار ، ولادت حضرت زینب
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