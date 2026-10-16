باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک در دیدار با محمد سلیمان الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی، افزود: در این دیدار درباره روند اجرای طرح‌های مورد حمایت این بانک و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مالی و توسعه‌ای به تبادل نظر پرداختیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پیگیری طرح‌های مصوب و رفع موانع پیش روی اجرای آنها به ویژه در حوزه‌های زیست‌محیطی، فاضلاب شهری و توسعه زیرساخت‌های آموزشی از محور‌های اصلی این مذاکرات بود؛ بنابراین گزارش، موضوع تمدید اعتبار و تصویب مجدد برخی طرح‌های اولویت‌دار که مراحل ارزیابی آنها پیش‌تر انجام شده، مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت پیگیری استفاده از باقی‌مانده اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل طرح‌های در حال اجرا تاکید کردند.

تقویت هماهنگی‌های بانکی، تعیین تکلیف پرداخت‌های مربوط به اقساط و تسهیل روند بازپرداخت تعهدات مالی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعاتی که پیگیری آنها می‌تواند به جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها و تداوم همکاری‌های مشترک کمک کند.

در این دیدار بر استمرار رایزنی‌های کارشناسی، رفع موانع موجود و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با هدف بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های همکاری با بانک توسعه اسلامی تاکید شد.

منبع: وزارت اقتصاد