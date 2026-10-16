باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: به منظور تسهیل دسترسی متقاضیان و تسریع در فرایند ثبت درخواست، امکان تکمیل فرم خوداظهاری طرح افزایش اعتبار کالابرگ از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله فراهم شده است.

بر این اساس، سرپرستان خانوار مشمول که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، از طریق بازوی سازمان در پیام رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند.

مهلت ثبت درخواست تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه تعیین شده است.