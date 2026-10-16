هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای افزایش کالابرگ برای دهک‌های پردرآمد جامعه نحوه استعلام گیری خانوار‌ها اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: به منظور تسهیل دسترسی متقاضیان و تسریع در فرایند ثبت درخواست، امکان تکمیل فرم خوداظهاری طرح افزایش اعتبار کالابرگ از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله فراهم شده است.

در همین راستا محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کالابرگ در وضعیت کنونی میان هدف حمایتی و چالش‌های اجرایی سرگردان مانده است، بیان کرد: هدف قانون‌گذار از تصویب طرح کالابرگ، ایجاد یک سپر تغذیه‌ای امن برای کارگران، مستمری‌بگیران و روستانشینان در برابر موج گرانی‌ها بود. اما وقتی اعتبار را بدون پالایش دقیق به تمام سطوح درآمدی اختصاص می‌دهیم و از طرفی شبکه توزیع را رها می‌کنیم، هم منابع هدر می‌رود و هم قشر ضعیف انتفاع ملموسی احساس نمی‌کند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در شناسایی اقشار متمکن افزود: سال‌هاست دستگاه‌های متولی در تشخیص پردرآمدها وقت‌کشی می‌کنند، در حالی که خط‌کش اصلی کاملاً شفاف است. پردرآمدها کسانی هستند که در پله‌های بالای دریافت مالیات قرار دارند، در بازارهای سوداگرانه فعال‌اند و صاحب دفاتر تجاری و گردش‌های ریالی ثبت‌شده در سامانه مودیان هستند. دولت نباید سراغ فلان کارمند یا کارگری برود که به خاطر اضافه‌کاری ماهانه دهکش جابه‌جا شده است؛ اولویت‌بندی به معنای خروج کسانی از صف دریافت کالابرگ است که نوسان قیمت گوشت و لبنیات اساساً هیچ سهمی در کاهش سبد مصرفی ماهانه آنان ندارد.

نماینده  مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مشکلات ملموس مردم در پایگاه‌های توزیع کالا بیان کرد: متاسفانه در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار شاهد گلایه‌های جدی مردم هستیم. برخی فروشگاه‌ها سرپرستان خانوار را وادار به خرید اقلام متفرقه و غیرضروری می‌کنند یا به دلیل نقص در اتصال سامانه‌ها، شهروندان ساعت‌ها معطل می‌مانند. علاوه بر این، ساکنان روستاها و نقاط دورافتاده دسترسی آسانی به فروشگاه‌های طرف قرارداد ندارند و هزینه رفت‌وآمد برای وصول اعتبار کالابرگ، ارزش آن را از بین می‌برد.

وی افزود: مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف به تامین سبد کالایی مشخص با قیمت تضمین‌شده کرده است. اگر منابع با کنار گذاشتن برخوردارها متمرکز شود، می‌توان به‌جای مبالغ ناچیز ریالی، حجم مشخصی از اقلام ضروری نظیر روغن، برنج، مرغ و لبنیات را با سهمیه تضمینی به دست ۵ دهک پایین رساند تا در هر تکانه تورمی، سهمیه غذایی این خانوارها دست‌نخورده باقی بماند.

رشیدی در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: تعاونی‌های مصرف محلی، کارگری و فروشگاه‌های توزیع روستایی باید هسته اصلی عرضه کالابرگ شوند تا رانت شبکه توزیع از میان برود. همچنین گزارش‌های تخلف فروشندگان باید با جریمه‌های سنگین و لغو پایانه مواجه شود؛ حمایت از معیشت مردم تنها با تزریق اعتبار حل نمی‌شود، بلکه باید نظارت، شفافیت داده‌ها و حذف رانت از زنجیره توزیع به یک رویه پایدار تبدیل شود.

در ادامه احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تبیین الزامات تحقق امنیت غذایی بیان کرد: سیاست‌های حمایتی زمانی کارآمد است که بر مبنای «نیاز واقعی» تنظیم شده باشد. در شرایط اقتصادی حاضر، لازم است در نظام توزیع کالابرگ، نوعی بازآرایی صورت گیرد تا دهک‌هایی که از توان مالی بالاتری برخوردارند، در اولویت بهره‌مندی از این حمایت‌های خاص قرار نگیرند. هدف این است که اعتبارات به‌جای پراکندگی، به‌طور متمرکز به تقویت قدرت خرید خانواده‌های کارگری، روستایی و دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد.

وی با نقد مدل‌های سنتی شناسایی اقشار پردرآمد افزود: متاسفانه در رویکردهای گذشته، ملاک‌های شناسایی افراد برخوردار، عمدتا بر درآمدهای اسمی و حقوق‌های ماهیانه استوار بود که به دلیل ماهیت تک‌بعدیِ خود، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه نمی‌داد. امروز باید به سمت «هوشمندسازی داده‌ها» حرکت کنیم. پردرآمد واقعی کسی نیست که فیش حقوقی او در سقف تعاریف اداری است؛ بلکه باید به سمت تحلیل «جریان نقدینگی و ثروت پایدار» حرکت کرد.

نماینده مردم رفسنجان و انار بیان کرد: معیار سنجش باید «تاب‌آوری اقتصادی» باشد. خانواده‌ای که دارایی‌های سرمایه‌ای، گردش‌های مالی تجاری و ثروت پایدار دارد، حتی در صورت بروز نوسانات تورمی، تغییر چندانی در الگوی مصرف مواد غذایی‌اش ایجاد نمی‌شود. بنابراین، عدالت ایجاب می‌کند که سیاست‌های حمایتی به جای رویکرد «توزیع همگانی»، به سمت «حمایت هدفمند» از کسانی متمایل شود که تورم اقلام خوراکی، مستقیما بر سبد غذایی آن‌ها فشار وارد می‌کند.

انارکی محمدی با تاکید بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های آماری خاطرنشان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان باید با داده‌های برخط سیستم بانکی، گمرک و سازمان امور مالیاتی پیوند عمیق‌تری برقرار کند. نباید اجازه داد به دلیل فقدان شفافیت در گردش‌های مالی، حمایت‌هایی که حق مسلم اقشار ضعیف است، به سمت گروه‌های برخوردار منحرف شود. تجمیع داده‌های مربوط به دارایی‌های ثابت، تراکنش‌های تجاری کلان و درآمدهای غیرفعال، بهترین فیلتر برای تفکیک منطقی گروه‌های نیازمند از گروه‌های غیرنیازمند است.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس در بحث بودجه‌ریزی عملیاتی، بر این نکته اصرار دارد که منابع آزادشده از محل بازآرایی نظام توزیعِ یارانه، نباید صرف امور حاشیه‌ای یا جبران کسری‌های عمومی شود. رویکرد ما این است که هر ریال از منابعی که از طریق هوشمندسازی دهک‌ها بهینه می‌شود، مستقیما به افزایش اعتبار کارت سرپرستان خانوار در دهک‌های اول تا پنجم تخصیص یابد تا بدین طریق، امنیت غذایی کشور در برابر تکانه‌های تورمی بیمه شود.

 

 

برچسب ها: طرح کالابرگ ، هدفمندسازی یارانه‌ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
کشتین خودتونو با این شندرغاز یارانه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
جلوی گرانی و تورم رو بگیرید اینقدر همه چیز رو گران کردید که حقوق سر ماه کفاف 10 روز زندگی رو میده
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۰:۵۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
برای همه مینویسه که به شما تعلق نمی‌گیرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
نمیشه
میگه کد ملی شما مربوط به این روز نیست
قبلا هم که قطع بود
علی برکت الله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
یعنی طرف 5واحد خونه داره با دوتا ماشین و خودش و خانمش حقوق بگیر، مشمول افزایش کالابرگ شده. ولی من مه مستاجرم و حقوقم هم ازش کمتره برام پیامک نبوده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
شرایط را اعلام کرده اید که چه کسانی بهشون تعلق می گیرد پس بقیه ثبت نامشان بیهوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
وضع مالی همه خرابه باید واسه حداقل۷دهک افزایش میدادن.
کالابرگم ب سرنوشت یارانه۳۰۰تومنی مبتلاشد.چیزی ک وزیراقتصادمیگفت نباید اتفاق بیفته و هرچه دلاربره بالا کالابرگو میبریم بالا.ولی بازم دروغ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
افزایش حقوق کارگران رو پیگیری کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
آنهاییکه پیامک را دریافت نکرده اند و شرایط واقعی
این افزایش را دارند ، چه کار باید بکنند ؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
باسلام درمان و دارو مهم نیست لطفن معوقه اردیبهشت بازنشستگان را زودتر بدهید و زمان واریز حقوق مهر ماه را زودتر بدهید و زودتر اعلام کنید چون خیلی کرایه خانه میدهم و مستاجرم و فلجم و اینکه لطفن همه شعبه های تامین اجتماعی را غیرحضوری کنید و همه شعبه ها را بفروشید و فقط یک شعبه در تهران بزارید برای حضوری و مهم و قیمت سیگار را گران کنید و ماده 96قانون تامین اجتماعی را لطفن اجرا کنید حقوق باید به اندازه افزایش هزینه زندگی اضافه شود ولی اضافه نشده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
من موفق نشدم ثبت کنم بس که سایت شلوغ بود و تمدید هم شد پنج شنبه متوجه شدم که مال من یک بود و تاریخش گذشته بود .
لطفا دو روز دیگر تمدید کنین برای جاماندگان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
هر چی وضع خوبه شامل این طرح میشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
ویرایش اطلاعات چونه انجام میشه؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۸:۳۶ ۲۴ مهر ۱۴۰۵
من سرپرست خانوار هستم تو سایت رفتم نوشته شما مشمول نیستید من نه خونه دارم نه ماشین نه هیچی بد رئیس جمهور میگه وظیفه من اینه از خانومای سرپرست خانوار حمایت کنم اینجوری شما حق مارو پایمال نکن نمیخواد حمایت کنی
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