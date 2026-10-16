زلنسکی که برای درخواست کمک مالی به بروکسل سفر کرده، هشدار داد در صورت سقوط اوکراین، ممکن است ۲۰ میلیون اوکراینی مجبور به فرار به اروپا شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که اوکراین در آستانه پنجمین زمستان جنگی خود قرار دارد و همچنان زیر حملات روسیه است، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور این کشور امروز اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت سقوط کشورش به دست روسیه، ممکن است ۲۰ میلیون اوکراینی مجبور به فرار به اروپا شوند.

زلنسکی در نشست خبری حاشیه اجلاس رهبران اتحادیه اروپا گفت: «اوکراینی‌ها از کشورشان رانده می‌شوند و روسیه نمی‌خواهد متوقف شود».

این هشدار زلنسکی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، اوکراین سال آینده با کسری بودجه‌ای بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار مواجه خواهد شد؛ آن هم با وجود وام ۹۰ میلیارد یورویی که بروکسل سال گذشته با پرداخت آن موافقت کرد.

در روز‌های نخست جنگ در اوکراین، میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور خانه‌های خود را ترک کردند. بحرانی که از نظر سرعت و ابعاد، بزرگ‌ترین بحران پناهجویی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. بر اساس آمار یورواستات، در حال حاضر بیش از ۴ میلیون اوکراینی تحت وضعیت حمایت موقت در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. آلمان، لهستان و جمهوری چک بیشترین جمعیت پناهجویان اوکراینی را در خود جای داده‌اند.

شایان ذکر است که رئیس‌جمهور اوکراین برای دیدار با رهبران اروپایی و جلب حمایت مالی بیشتر به بروکسل سفر کرده است. اگرچه اتحادیه اروپا از حامیان اصلی اوکراین به شمار می‌رود، اما هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، انتخابات پیش‌رو، بحران‌های ژئوپلیتیکی و بن‌بست بر سر بودجه دو تریلیون یورویی خود روبه‌روست.

منبع: پولیتیکو