باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، فهرست نامزد‌های جوایز فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ اعلام شد. این مراسم قرار است روز پنجشنبه، ۲۴ آبان‌ماه برگزار شود.

برترین‌های فوتبال قاره آسیا در مجموع در ۱۹ بخش مختلف مورد تقدیر قرار خواهند گرفت که نام علیرضا بیرانوند (دروازه‌بان تیم ملی فوتبال)، مرضیه جعفری (سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان)، حسین طیبی (کاپیتان تیم ملی فوتسال)، سعید احمدعباسی (بازیکن تیم ملی فوتسال) و فدراسیون فوتبال ایران (در بخش برترین‌های فوتبال پایه) از ایران در بخش‌های مختلف به عنوان نامزد دیده می‌شود.

فهرست کامل نامزد‌های جوایز فوتبال آسیا در بانکوک ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بهترین بازیکن سال آسیا (مردان)

• علیرضا بیرانوند (تراکتور ایران و تیم ملی ایران)

• فراس البریکان (الاهلی عربستان و تیم ملی عربستان)

• سالم الدوساری (الهلال عربستان و تیم ملی عربستان)

بهترین بازیکن زن سال آسیا

• هالی مک‌نامارا (ملبورن سیتی استرالیا / اورتون انگلیس و تیم ملی استرالیا)

• کیم کیونگ یونگ (باشگاه زنان نائه‌گو‌هیانگ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

• کیم هه‌ری (باشگاه زنان ووهان جیانگدا چین / باشگاه زنان سوون اف‌سی کره جنوبی و تیم ملی کره جنوبی)

بهترین بازیکن بین‌المللی آسیایی سال ـ مردان

• آیاسه اوئدا (فاینورد روتردام هلند / لیل فرانسه و تیم ملی ژاپن)

• هوانگ این‌بئوم (فاینورد روتردام هلند / پورتو پرتغال و تیم ملی کره جنوبی)

• لی کانگ این (پاری‌سن‌ژرمن فرانسه / اتلتیکو مادرید اسپانیا و تیم ملی کره جنوبی)

بهترین بازیکن بین‌المللی آسیایی سال ـ زنان

• آلانا کندی (لندن سیتی لاینِس انگلیس و تیم ملی استرالیا)

• کیتلین فورد (تیم زنان آرسنال انگلیس و تیم ملی استرالیا)

• یویی هاسه‌گاوا (تیم زنان منچسترسیتی انگلیس و تیم ملی ژاپن)

بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا

• حسین طیبی (گهر زمین ایران و تیم ملی ایران)

• سعید احمدعباسی (گیتی‌پسند ایران و تیم ملی ایران)

• محمد عثمان‌موسا (جیمبی کارتاخنا اسپانیا و تیم ملی تایلند)

بهترین مربی سال آسیا ـ مردان

• جوزف مونتمورو (تیم ملی زنان استرالیا و استرالیا)

• گو کورودا (باشگاه اف‌سی ماچیدا زلویا ژاپن و ژاپن)

• سادایوشی شیرای (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان ژاپن و ژاپن)

بهترین مربی سال آسیا ـ زنان

• ما شیائوشو (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان چین و چین)

• مرضیه جعفری (باشگاه زنان بم خاتون ایران و ایران)

• پارک یون جونگ (تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان کره جنوبی و کره جنوبی)

بهترین بازیکن جوان سال آسیا ـ مردان

• ماکی کیتاهارا (باشگاه اف‌سی توکیو ژاپن و ژاپن)

• ریون ایچی‌هارا (آلکمار هلند و ژاپن)

• ریونوسوکه ساتو (اف‌سی توکیو ژاپن / والنسیا اسپانیا و ژاپن)

بهترین بازیکن جوان سال آسیا ـ زنان

• کیم وون سیم (مدرسه بین‌المللی فوتبال پیونگ‌یانگ / باشگاه ۴.۲۵ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

• یو جونگ هیانگ (باشگاه ۴.۲۵ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

• نوآ فوکوشیما (آکادمی فوتبال فدراسیون ژاپن در فوکوشیما و ژاپن)

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا ـ سطح پلاتینیوم

• فدراسیون فوتبال ژاپن

• فدراسیون فوتبال اردن

• فدراسیون فوتبال عربستان سعودی

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا ـ سطح الماس

• فدراسیون فوتبال چین

• فدراسیون فوتبال تایلند

• فدراسیون فوتبال ویتنام

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا ـ سطح طلا

• فدراسیون فوتبال هنگ‌کنگ، چین

• فدراسیون فوتبال هند

• فدراسیون فوتبال مالزی

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا ـ سطح یاقوت

• فدراسیون فوتبال بنگلادش

• فدراسیون فوتبال گوام

• فدراسیون فوتبال لائوس

بهترین اتحادیه منطقه‌ای فوتبال آسیا

• فدراسیون فوتبال آسه‌آن

• فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی

• فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه ـ سطح طلا

• فدراسیون فوتبال استرالیا

• فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

• فدراسیون فوتبال ژاپن

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه ـ سطح نقره

• فدراسیون فوتبال بنگلادش

• فدراسیون فوتبال گوام

• فدراسیون فوتبال هند

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه ـ سطح برنز

• فدراسیون فوتبال کامبوج

• فدراسیون فوتبال اندونزی

• فدراسیون فوتبال میانمار

جایزه تقدیر از میزبان جام ملت‌های زنان آسیا

- فدراسیون فوتبال استرالیا

جایزه الماس آسیا

- برنده این جایزه در جریان مراسم اعلام خواهد شد.