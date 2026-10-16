باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد بوستان افروز با تشریح عملکرد این یگان در نیمه نخست سال، با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان میراث بین‌نسلی و بستر امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی و رصد مستمر نیرو‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح شهرستان‌های استان، در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قالب تفکیک، قطعه‌بندی، پی‌کنی، دیوارکشی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان شناسایی شد.

وی با بیان اینکه گشت‌های محوری و خودرویی این یگان به صورت فعال و مستمر در حال پایش اراضی کشاورزی هستند، افزود: بخش عمده‌ای از این موارد پس از دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ و همچنین رصد هوشمند اراضی، شناسایی شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص توقف عملیات و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان به عمل آمده است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان ضمن هشدار جدی به سودجویان و افرادی که بدون اخذ مجوز‌های قانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند، تصریح کرد: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی و تغییر شکل اراضی زراعی و باغی بدون کسب مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات، جرم محسوب شده و یگان حفاظت با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی‌های محترم استان، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد می‌کند.

سرهنگ محمد بوستان افروز در ادامه از اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع بنا‌های غیرمجاز در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صرفاً به اخطار ختم نمی‌شود؛ بلکه با اخذ احکام قضایی و در چارچوب قانون، نسبت به قلع‌وقمع و آزادسازی اراضی تغییرکاربری‌یافته اقدام می‌شود تا بازدارندگی لازم ایجاد گردد.

این مقام مسئول در پایان از عموم شهروندان، کشاورزان و بهره‌برداران استان درخواست کرد ضمن همکاری با مجموعه جهاد کشاورزی و یگان حفاظت، در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی زمین‌های کشاورزی یا ساخت‌وساز در باغات، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ (سازمان امور اراضی کشور) یا بخشداری‌ها و جهاد کشاورزی شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از دست‌اندازی به اراضی ملی و کشاورزی جلوگیری شود.

"روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"