باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران امروز جمعه ۲۴ مهرماه، در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی این رقابت‌ها، به مصاف تیم ملی عراق رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا نخستین گام کاروان «جان‌فدای ایران قوی» در این بازی‌ها با موفقیت همراه شود.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار، نیمه نخست را با نتیجه ۲۴ بر ۸ به پایان رساندند و در ادامه با ثبت نتیجه نهایی ۸۱ بر ۲۳ نخستین پیروزی خود را در این دوره از مسابقات به دست آوردند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است، روز شنبه ۲۵ مهرماه در دومین دیدار خود به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.