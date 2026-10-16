نماینده بوکس ایران در مسابقات جهانی جوانان از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بوکس جوانان جهان از امروز(جمعه) با حضور بیش از ۵۰۰ بوکسور از ۶۹ کشور در شهر بودوا مونته‌نگرو آغاز شده است.

قرعه‌کشی این رقابت‌ها برگزار شد و امیرمحمد رستم‌پور نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در جدول مسابقات با نماینده رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد.

رستم‌پور با توجه به حضور نماینده رژیم صهیونیستی در جدول و قرار گرفتن این بوکسور در مسیر نخستین مبارزه‌اش، از ادامه حضور در مسابقات انصراف داد و حاضر به رویارویی با نماینده این رژیم نشد.

به این ترتیب، نماینده کشورمان ضمن انصراف از ادامه رقابت‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت.

رستم‌پور مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان در رده سنی جوانان و برنز مسابقات قهرمانی آسیا العین امارات در رده سنی نوجوانان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

منبع: فدراسیون بوکس

برچسب ها: بوکس ایران ، فدراسیون بوکس
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