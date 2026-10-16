باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - توماس فریدمن، نویسنده نیویورک‌تایمر و تحلیلگر مشهور آمریکایی در گزارش تازه خود نوشت که توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای دریافت گازوئیل روسیه در ازای کاهش حمایت از اوکراین، به معنای پشت‌کردن به ارزش‌های دموکراتیکی است که همواره اساس سیاست خارجی آمریکا را تشکیل داده‌اند. او هشدار داد که تاریخ ممکن است ترامپ را در کنار کسانی قرار دهد که برای جلب رضایت حاکمان مستبد، اصول و ارزش‌های خود را قربانی کردند.

فریدمن در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز، ترامپ را با نویل چمبرلین، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، مقایسه کرد؛ سیاستمداری که نامش با سیاست مماشات در برابر آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، در آستانه جنگ جهانی دوم گره خورده است. فریدمن معتقد است چمبرلین، هرچند با روشی که ناکارآمدی آن ثابت شد، در پی جلوگیری از وقوع یک جنگ جهانی بود، اما ترامپ صرفا می‌خواهد از ازدست‌دادن چند کرسی در کنگره جلوگیری کند.

او نوشت که ممکن است در آینده، تصاویر ترامپ و چمبرلین در نتایج جست‌وجوی عباراتی مانند «سازش بر سر اصول»، «مماشات» و «خیانت به ارزش‌های بنیادین کشور» در کنار یکدیگر قرار گیرند. با این حال، فریدمن به تفاوت اساسی میان این دو اشاره کرد: چمبرلین تلاش می‌کرد از وقوع جنگ جهانی جلوگیری کند، درحالی‌که ترامپ می‌کوشد مانع ازدست‌رفتن چند کرسی در کنگره شود؛ کرسی‌هایی که ممکن است در نهایت نیز از دست بروند.

فریدمن تأکید کرد که توافق گازوئیل در برابر اوکراین به معنای آن نیست که ترامپ مامور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، است یا از او پول دریافت می‌کند؛ اما این توافق نشان می‌دهد که ترامپ برای دموکراسی به‌اندازه پول اهمیت قائل نیست و برای دستیابی به منافع مالی، از قربانی‌کردن دموکراسی ابایی ندارد.

او افزود که تلاش ترامپ برای تامین منافع تجاری شخصی، موضوعی خصوصی است؛ اما استفاده از ریاست‌جمهوری آمریکا برای کسب منافع مالی، «مایه شرمساری همه آمریکایی‌هاست».

منبع: الجزیره