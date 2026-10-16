تور ملی والیبال ساحلی چابکسر با قهرمانی بانک ملی (ابوالحسن خاکی زاده و سینا شوکتی) به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تور ملی والیبال ساحلی چابکسر که از روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه با پاداش دو میلیارد ریالی برای تیم‌های برتر آغاز شده بود، امروز جمعه ۲۴ مهر با قهرمانی تیم بانک ملی یک به پایان رسید.

در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها دو دیدار برگزار شد و تیم‌های بانک ملی یک و چینی بهداشتی آداسا یک موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج این دیدار‌ها به قرار زیر است:

بانک ملی (۱) ۲ – سندراش مگا استون تهران صفر (۲۱ بر ۱۹ – ۲۱ بر ۱۶)
لایف استار تهران صفر – چینی بهداشتی آداسا بافق (۱) ۲ (۲۱ بر ۲۳ – ۲۱ بر ۱۹)

در ادامه تیم‌های لایف استار تهران و سندراش مگا استون از پایتخت در دیدار رده بندی به مصاف یکدیگر رفتند که سندراش مگا دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۲ حریف خود را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

تیم بانک ملی یک (ابوالحسن خاکی زاده-سینا شوکتی) نیز در دیدار نهایی و چهلمین مسابقه تور ملی چابکسر حریف خود چینی بهداشتی آداسا بافق یک را دو بر یک شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

مجتبی آرو و مرتضی کردیان با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۵، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۷) نتیجه را واگذار کردند تا به مقام نایب قهرمانی اکتفا کنند.

رده بندی نهایی چهار تیم تور ملی چابکسر به قرار زیر است:

قهرمان: تیم بانک ملی یک (ابوالحسن خاکی زاده-سینا شوکتی)

نایب قهرمان: تیم چینی بهداشتی آداسا بافق یک (مجتبی آرو-مرتضی کردیان)

مقام سوم: تیم سندراش مگا استون تهران (علیرضا آقاجانی-امیر علی قلعه نوی)

رتبه چهارم: تیم لایف استار تهران (مهدی فرهادی-پویا قصابیان)

شهر رامسر نیز از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه میزبان تور ملی والیبال ساحلی است که روز شنبه ۲۵ مهر برای ورود تیم‌ها در این مسابقات در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، والیبال ، تور والیبال ساحلی
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