روز دوم مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان با پیروزی تیم‌های گروه بهمن و استقلال همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان، امروز (جمعه ۲۴ مهر) با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد که طی آن دو تیم گروه بهمن و استقلال در سالن زنده یاد محمود مشحون موفق به شکست حریفان شان شدند.

نتیجه این دیدار‌ها به این شرح است:

جمعه ۲۴ بهمن

گروه بهمن ۷۳ - آکادمی بسکتبال سحر ۴۱

استقلال ۶۳ - نفت آبادان ۴۸

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان چهارشنبه (۲۲ بهمن) با یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم نفت آبادان در مصاف با آکادمی بسکتبال نیکا به برتری ۵۸ بر ۳۷ دست یافت.

این رقابت‌ها دوشنبه ۲۷ مهر با برگزاری ۲ دیدار به پایان می‌رسد.

 برنامه این دیدار‌ها به این طرح است:

دوشنبه ۲۷ مهر

گروه بهمن - استقلال تهران

آکادمی بسکتبال سحر -آکادمی بسکتبال نیکا

برچسب ها: بسکتبال ، استقلال ، بسکتبال زنان
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