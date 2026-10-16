تیم فوتبال نابینایان ایران در دیداری که نسبت به حریف خود برتری داشت در نهایت مقابل تایلند شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف تیم ملی تایلند رفت.

این دیدار روز جمعه ۲۴ مهرماه در مرحله گروهی این رقابت‌ها و در مجموعه ورزشی تسوروما در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد که در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود تایلند به پایان رسید.

تیم فوتبال نابینایان در این مسابقه با ترکیب محمد صالح میرزایی، مححد امین رحیم‌زاده، مرتضی کریمی، صادق رحیمی و احمد رضا شاه حسینی بازی را شروع کرد.

در نیمه اول این مسابقه تیم تایلند یک بر صفر برنده بیرون رفت آن‌هم در شرایطی که تیم ایران کاملا به حریف تسلط داشت. مهمترین صحنه این نیمه در دقیقه ۱۴ و با شوت صادق رحیمی رقم خورد که ضربه او به تیرک افقی دروازه اصابت کرد. در دقایق پایانی هم ضربه مرتضی کریمی با واکنش زیبای دروازه‌بان تایلند به کرنر رفت.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در نیمه اول تیم برتر میدان بود و چندین‌بار تا آستانه فروپاشی دروازه تایلند پیش رفت، اما دو بار صادق رحیمی موقعیت تک به تک را از دست داد.

در نهایت هم تیم تایلند به دلیل پنج خطا شدن ایران صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما این ضربه را صالح محمد میرزایی به کرنر فرستاد. هر چند که تایلتدی‌ها در ادامه از این کرنر استفاده کردند و به گل اول خود دست پیدا کرد.

این بازی پر افت و خیز در نهایت در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود تایلند به پایان رسید.

تیم ایران نیمه دوم را هم بدون تغییر شروع کرد، اما در این نیمه هم تیم ایران هر چه زد به در بسته خورد تا در عین ناباوری اولین شکست خود را بپذیرد.

این مسابقات با حضور شش تیم و در یک گروه برگزار می‌شود.