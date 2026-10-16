تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران در اولین مسابقه خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مقابل ژاپن شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران در اولین روز این مسابقات در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با نتیجه ۶۵ بر ۲۰ مقابل تیم بسکتبال با ویلچر ژاپن شکست خورد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران در کوارتر اول اسیر بازی حرفه‌ای ژاپن شدند. حملات پیاپی و پرتاب‌های خوب بازیکنان ژاپن باعث شد تا بازی از دست دختران ایران خارج شود و از همان ابتدا اختلاف امتیاز زیادی به وجود آمد و در نهایت ۲۲ بر ۴ کوارتر اول را ایران واگذار کرد.

در کوارتر دوم راهنمایی‌های آذر همایون‌پور سرمربی تیم جواب داد و دختران ایران توانستند عملکرد بهتری را ارائه بدهند. در کواترتر دوم دختران خودشان را پیدا کردند و پرتاب‌ها بهتر شد به نحوی که نتیجه شگفت انگیزی در این کوارتر ثبت شد و آن هم برتری ۱۰ بر ۸ دختران ایران در کوارتر دوم بود.

در کوارتر سوم ژاپنی‌ها کمی به خودشان آمدند و سعی کردند که این کوارتر هم کم اشتباه پشت سر بگذارند. همین باعث شد تا دقایق زیادی از این رقابت در حالی سپری شود که توپ‌ها داخل سبد نمی‌افتاد. ژاپن به عنوان قدرت اول آسیا یکی از مدعیان همیشگی کسب مدال طلا است. این‌بار آنها میزبان هم بودند و از امتیاز میزبانی هم استفاده کردند و این کوارتر را هم ۱۵ بر ۴ برنده شدند.

در کوارتر چهارم هم ژاپنی‌ها توانستند قدرت خود را به دختران شایسته ایران دیکته کنند و با استفاده از فرصت‌ها این کوارتر را هم ۲۰ بر ۲ برنده شدند تا در مجموع چهار کوارتر ژاپن میزبان ۶۵ بر ۲۰ برنده این مسابقه شود.

این اولین مسابقه دختران بسکتبالیست بود، آنها در یک گروه شش تیمی قرار دارند و امیدوارند که بتوانند روی سکوی سومی قرار بگیرند.

بسکتبال با ویلچر دختران در بازی دوم مقابل کره‌جنوبی قرار می‌گیرند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، بسکتبال با ولیچر ، بسکتبال
خبرهای مرتبط
بازی های پاراآسیایی ناگویا؛
سلطانی: بازی سختی با عراق نداشتیم/ هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است
بسکتبال با ویلچر، نخستین پیروزی کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را در ناگویا را رقم زد
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
شروع دهمین اردو؛ بانوان بسکتبال با ویلچر در مسیر پاراآسیایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رقم انتقال محبی به پرسپولیس مشخص شد
گزارشی از بررسی و تحلیل نتایج تیم ملی کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا
مازیار: رنگ خلاقیت فردی بیشتر از کار تیمی در استقلال دیده می‌شود
حکیم: خیبر و پرسپولیس با ۸ دوربین VAR برگزار شد
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
آخرین اخبار
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
رقم انتقال محبی به پرسپولیس مشخص شد
حکیم: خیبر و پرسپولیس با ۸ دوربین VAR برگزار شد
مازیار: رنگ خلاقیت فردی بیشتر از کار تیمی در استقلال دیده می‌شود
گزارشی از بررسی و تحلیل نتایج تیم ملی کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا
سلتاویگو ۱ - ۲ یوونتوس/ بانوی پیر با پیروزی راهی تورین شد + فیلم
میلان با درخشش سیسه، سالزبورگ را چهارتایی کرد + فیلم
از حضور کونته در یونایتد تا تمجید کنفدراسیون آسیا از دروازه‌بان استقلال