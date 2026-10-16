باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران در اولین روز این مسابقات در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با نتیجه ۶۵ بر ۲۰ مقابل تیم بسکتبال با ویلچر ژاپن شکست خورد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران در کوارتر اول اسیر بازی حرفه‌ای ژاپن شدند. حملات پیاپی و پرتاب‌های خوب بازیکنان ژاپن باعث شد تا بازی از دست دختران ایران خارج شود و از همان ابتدا اختلاف امتیاز زیادی به وجود آمد و در نهایت ۲۲ بر ۴ کوارتر اول را ایران واگذار کرد.

در کوارتر دوم راهنمایی‌های آذر همایون‌پور سرمربی تیم جواب داد و دختران ایران توانستند عملکرد بهتری را ارائه بدهند. در کواترتر دوم دختران خودشان را پیدا کردند و پرتاب‌ها بهتر شد به نحوی که نتیجه شگفت انگیزی در این کوارتر ثبت شد و آن هم برتری ۱۰ بر ۸ دختران ایران در کوارتر دوم بود.

در کوارتر سوم ژاپنی‌ها کمی به خودشان آمدند و سعی کردند که این کوارتر هم کم اشتباه پشت سر بگذارند. همین باعث شد تا دقایق زیادی از این رقابت در حالی سپری شود که توپ‌ها داخل سبد نمی‌افتاد. ژاپن به عنوان قدرت اول آسیا یکی از مدعیان همیشگی کسب مدال طلا است. این‌بار آنها میزبان هم بودند و از امتیاز میزبانی هم استفاده کردند و این کوارتر را هم ۱۵ بر ۴ برنده شدند.

در کوارتر چهارم هم ژاپنی‌ها توانستند قدرت خود را به دختران شایسته ایران دیکته کنند و با استفاده از فرصت‌ها این کوارتر را هم ۲۰ بر ۲ برنده شدند تا در مجموع چهار کوارتر ژاپن میزبان ۶۵ بر ۲۰ برنده این مسابقه شود.

این اولین مسابقه دختران بسکتبالیست بود، آنها در یک گروه شش تیمی قرار دارند و امیدوارند که بتوانند روی سکوی سومی قرار بگیرند.

بسکتبال با ویلچر دختران در بازی دوم مقابل کره‌جنوبی قرار می‌گیرند.