وزرای حمل‌ونقل ایران و قزاقستان ضمن تأکید بر توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت‌های دریای خزر، بر توسعه مبادلات تجاری و تدوین سند جامع همکاری‌های لجستیکی و زیرساختی دو کشور تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق که در قزاقستان به سر می‌برد، در دیدار با نورلان سورانبایف، وزیر حمل‌ونقل این کشور، ضمن قدردانی از برگزاری رویدادهای حمل ونقلی منطقه ای و میزبانی شایسته این رویدادها در شهر آستانه، با اشاره به نقشه‌راه مسیر شرقی کریدور شمال–جنوب که با مشارکت ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان تدوین شده است، پیگیری اجرای توافقات و رفع موانع موجود را از اولویت‌های همکاری دو کشور دانست.

توسعه کریدورها و سرمایه‌گذاری در بنادر

فعال‌سازی شاخه شرقی کریدور شمال–جنوب، افزایش ظرفیت ترانزیت، اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی و توسعه کریدور چین–قزاقستان–ایران–اروپا، از جمله پیشنهادهای وزیر راه وشهرسازی کشورمان برای گسترش همکاری‌های ترانزیتی بود.

وی گفت: نقشه راه همکاری های دوجانبه با تاکید بر کریدورهای پیشنهادی ایران تدوین و برای شما ارسال شده وامیدوارم در اولین فرصت زمینه امضای آن فراهم شود تا سریعتر اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست که ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن و اکبری رییس سازمان حمل و نقل جاده ای نیز حضور داشتند، با بیان اینکه در شرایط کنونی حمل ونقل زمینی و ریلی برای ما اهمیت بالایی دارد، خواستار اجرایی کردن پروتکل اصلاحی حمل ونقل بین المللی کالا و مسافر شد .

صادق با بیان اینکه در نشست ترانس افغان به راه اندازی قریب الوقوع خط آهن چابهار زاهدان اشاره کردم و همین جا از شما برای افتتاح این خط آهن دعوت می کنم، گفت: اتصال چابهار به زاهدان و سرخس، در دسترسی افغانستان و کشورهای شمالی خزر بسیار موثر است، این خط آهن فرصت جدید ترانزیت و لجستیک برای منطقه است.

وی همچنین با تأکید بر مزیت‌های مسیر ایران برای دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی، همکاری‌های حمل‌ونقلی دو کشور را زمینه‌ساز منافع اقتصادی مشترک دانست.

توافق بر سند جامع همکاری‌های حمل‌ونقلی

بنا بر این‌گزارش، در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری در همه شیوه‌های حمل‌ونقل و تدوین سند جامع همکاری‌های حمل‌ونقلی تأکید کردند؛ پیشنهادی که با استقبال وزیر حمل‌ونقل قزاقستان همراه شد.

نورلان سورانبایف، وزیر حمل‌ونقل قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادات سازنده وزیر راه و شهرسازی کشورمان، بر عزم این کشور توسعه روابط حمل ونقلی با ایران تاکید کرد و گفت: نقشه راه همکاری پیشنهادی ایران در حال نهایی شدن است.

وزیر حمل‌ونقل قزاقستان از دعوت همتای ایرانی خود برای حضور در مراسم افتتاح خط آهن چابهار زاهدان استقبال کرد و با تأکید بر توسعه مسیرهای تجاری و تنوع‌ بخشی به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی وجاده ای، بر پیگیری ارتقای مبادلات تجاری و برگزاری نشست‌های دو و چندجانبه با مشارکت کشورهای منطقه برای تقویت ارتباطات لجستیکی در مسیرهای منتهی به آسیای میانه، قفقاز و اروپا تأکید کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی
برچسب ها: ترانزیت بین‌المللی ، حمل و نقل کشور
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