سرمربی تیم ملی بسکتبال مردان ایران با ویلچر از عملکرد شاگردانش در نخستین مسابقه در بازی های پاراآسیایی ناگویا ابراز رضایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پس از برتری این تیم مقابل عراق در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: این اولین بازی ما بود و بچه‌ها عملکرد خوبی داشتند. عراق هم تیم خوبی است و یکی از تیم‌هایی محسوب می‌شود که در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: تیم ما یک تیم باتجربه و در سطح آسیا و بین‌المللی در تراز تیم‌های سطح اول دنیاست. امروز بازی خیلی سختی نداشتیم، اما برای ایجاد هماهنگی بیشتر بسیار مفید بود. از همه بازیکنان و کادر فنی تشکر می‌کنم و امیدوارم در دیدار آینده با کره جنوبی که تیم سخت‌تری است، همین عملکرد خوب را داشته باشیم.

سلطانی عنوان کرد: همه بچه‌ها در دیدار امروز عملکرد خوبی داشتند. امیدوارم روز به روز بهتر شویم و هماهنگی‌مان تا مراحل پایانی که هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است، به صد درصد برسد.