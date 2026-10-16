سرمربی تیم ملی بسکتبال مردان ایران با ویلچر از عملکرد شاگردانش در نخستین مسابقه در بازی های پاراآسیایی ناگویا ابراز رضایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پس از برتری این تیم مقابل عراق در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: این اولین بازی ما بود و بچه‌ها عملکرد خوبی داشتند. عراق هم تیم خوبی است و یکی از تیم‌هایی محسوب می‌شود که در حال پیشرفت است. 

وی ادامه داد: تیم ما یک تیم باتجربه و در سطح آسیا و بین‌المللی در تراز تیم‌های سطح اول دنیاست. امروز بازی خیلی سختی نداشتیم، اما برای ایجاد هماهنگی بیشتر بسیار مفید بود. از همه بازیکنان و کادر فنی تشکر می‌کنم و امیدوارم در دیدار آینده با کره جنوبی که تیم سخت‌تری است، همین عملکرد خوب را داشته باشیم.

سلطانی عنوان کرد: همه بچه‌ها در دیدار امروز عملکرد خوبی داشتند. امیدوارم روز به روز بهتر شویم و هماهنگی‌مان تا مراحل پایانی که هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است، به صد درصد برسد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، بسکتبال با ویلچر ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر
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