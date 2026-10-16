دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی و افزایش مخارج نظامی تظاهرات کردند که در یکی از شهر‌ها به درگیری و تخریب مدارس انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش رسانه‌های محلی ایتالیا حاکی از آن است که دانش‌آموزان این کشور امروز (جمعه) در شهر‌های مختلف، در چارچوب اعتراضات موسوم به «روز بدون ملونی»، علیه سیاست‌های آموزشی دولت، افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش مخارج نظامی تظاهرات کرده‌اند.

این اعتراضات پس از چند روز اشغال مدارس و درگیری در شهر تورین برگزار شد؛ جایی که جوانان نقاب‌دار به ساختمان‌های مدارس آسیب زدند، شیشه‌ها را شکستند و از کپسول‌های آتش‌نشانی استفاده کردند.

در جریان حوادث این شهر، دست‌کم یک معلم، یکی از کارکنان مدرسه و یک مأمور پلیس زخمی شدند.

گفته شده در جریان اعتراضات شهر تورین، یک نوجوان ۱۷ ساله به ظن مقاومت در برابر مأموران اجرای قانون بازداشت شده و به اتهام تخریب عمدی اموال تحت پیگرد قرار گرفته است.

در همین حال، استفانو لو روسو، شهردار تورین گفت: «تظاهرات کردن حقی اساسی است که باید همواره مورد احترام قرار گیرد» و در عین حال تأکید کرد که خشونت و وارد کردن خسارت به اموال عمومی غیرقابل قبول است.

جوزپه والتیتارا، وزیر آموزش ایتالیا نیز تخریب‌ها را محکوم کرد و گفت دولت برای دریافت غرامت خسارات وارده اقدام خواهد کرد.

سازمان‌دهندگان اعتراضات دانش‌آموزی ایتالیا می‌گویند که نگرانی‌ها درباره بودجه آموزش‌وپرورش، وضعیت مدارس و اولویت‌های دولت در تخصیص هزینه‌ها، از دلایل اصلی این اعتراضات بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جورجیا ملونی ، اعترضات ، دانش آموزان
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