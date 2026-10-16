وزیر خارجه عراق با اشاره به پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، تاکید کرد بغداد از مسیرهای منتهی به صلح حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز جمعه در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های نظامی و امنیتی، با گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا در مقر وزارت دفاع این کشور دیدار کرد.

فواد حسین از وزیر دفاع ایتالیا به‌دلیل استقبال گرم وی قدردانی کرد و از دیدار مجدد با او ابراز خرسندی کرد. در مقابل، گویدو کروستو نیز از سفر وزیر امور خارجه عراق به ایتالیا ابراز خرسندی نمود و با تاکید بر استحکام روابط عراق و ایتالیا، گفت که این روابط در حوزه‌های مختلف رو به گسترش است.

این دیدار همچنین به بررسی تحولات منطقه‌ای و پیامد‌های درگیری‌های جاری در منطقه اختصاص داشت. فواد حسین تاکید کرد که عراق به دنبال جنگ نیست، بلکه از مسیر‌هایی حمایت می‌کند که به صلح منتهی می‌شوند. وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، به‌ویژه میان آمریکا و ایران، بر دشواری این روند تاکید کرد.

شایان ذکر است که پیش از این نیز وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد اعلام کرد بغداد خواهان بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره است و در صورت مراجعه دو طرف، آمادگی دارد مذاکرات میان آنها را تسهیل کند. او همچنین گفت عراق از موقعیت مناسبی برای میزبانی نشست میان دو کشور برخوردار است، اما این کار مستلزم آن است که هر دو طرف خواهان چنین میانجیگری‌ای باشند.

منبع: کانال تلگرامی وزارت خارجه عراق

برچسب ها: جنگ با ایران ، وزیر خارجه عراق ، جنگ منطقه ای
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