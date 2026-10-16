باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مراسم «هویت دانشجویی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با تشریح زنجیره تأمین آموزش در مسیر تولید دانش و ثروت، از کودکان صفر تا ۶ سال تا ورود دانش‌آموختگان به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، اظهار کرد: حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک، ۱۷ میلیون دانش‌آموز به همراه یک میلیون معلم و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو با هدایت یکصد هزار استاد دانشگاه در مراحل مختلف این زنجیره قرار دارند و بیش از ۱۴ هزار واحد فناور در پارک‌ها و پردیس‌ها فعالیت می‌کنند که نقش درخشانی در مقابله با تحریم‌ها دارند.

منادی سفیدان با اشاره به تحریم ۱۰ هزار کالا از سوی آمریکا و متحدانش گفت: فرزندان همین مردم توانسته‌اند ۳ هزار کالا را خودشان تولید کنند. وی با نقل ضرب‌المثلی ترکی افزود: «ما ترک‌ها می‌گوییم وقتی همسایه نانجیب باشد، آدم صاحب وسایل می‌شود و منت کسی را نمی‌کشد؛ خودش ابزار مورد نیازش را تولید می‌کند.» وی این ضرب‌المثل را مصداق رفتار ایرانیان در مقابله با تحریم‌های ظالمانه غرب دانست.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر نقش رهبر شهید در حمایت از علم و شرکت‌های دانش‌بنیان و ناکام ماندن آمریکا در تحریم ایران تصریح کرد: در تاریخ علم ایران، هیچ‌کس به اندازه رهبر شهید ما برای حوزه علم و دانش، به‌ویژه فناوری، وقت و انرژی نگذاشت و نتایج بسیار خوبی هم به دست آورد.

منادی سفیدان با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه سلامت، ساخت واکسن‌های پیشرفته در دوران کرونا، صنایع موشکی و تولید موشک‌های نقطه‌زن و همچنین تسلط بر گذرگاه‌های راهبردی خلیج فارس، توانمندی‌های بومی را عامل تقویت بازدارندگی و ناامیدی دشمنان دانست.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به شتاب تحولات فنی، از پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های موشکی، نانوفناوری، زیست‌فناوری و تولید واکسن‌های پیشرفته در بحران‌های اخیر یاد کرد و گفت: ایران جایگاه ژئوپلیتیکی و فنی انکارناپذیری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورده است.

منادی سفیدان با تأکید بر اینکه دشمنان همواره توسعه علمی و بومی ایران را هدف قرار داده‌اند، به ترور نخبگان هسته‌ای و برجستگان حوزه علم و دانشگاه در دهه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز نخست جنگ ۱۲روزه، در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ۱۵ نفر از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ما، از جمله دکتر طهرانچی، عباسی، فقهی و مینوچهری، ترور شدند. همچنین دانشگاه‌های شریف، اصفهان، تبریز و شهید بهشتی و مرکز هوش مصنوعی ترور کردند در نهم اسفند هم رهبری و تعدادی از فرماندهان را به شهادت رساندند اما با لطف خدا و انسجام و هوشیاری مردم و رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ، آب از آب تکان نخورد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در تشریح توانمندی‌های موشکی و هسته‌ای کشور اظهار کرد: ما موشک نقطه‌زن می‌سازیم و توان ساخت موشک‌های ۱۰ هزار کیلومتری را داریم. همچنین در ظرف یک هفته می‌توانیم به چیزی برسیم که آن‌ها از آن می‌ترسند؛ یعنی بمب هسته‌ای. همه‌چیز فراهم است؛ مثل درست کردن املت. مواد غنی‌شده، ابزار پرتابگر و کلاهک را داریم، اما رهبر شهید ما این کار را حرام دانستند. اگر ایران بخواهد این کار را انجام دهد، می‌تواند و یک هفته هم زمان می‌برد.

منادی سفیدان با اشاره به دستاوردهای حوزه سلامت در دوران تحریم گفت: ایران در ایام کرونا، با وجود تحریم‌های آمریکا، ۶ واکسن ساخت که یکی از آن‌ها واکسن استنشاقی مؤسسه کووپارس رازی بود و با واکسن‌های دیگر دنیا تفاوت داشت.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه سخنان خود، با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس و اهمیت تنگه هرمز، به نقش این آبراه در انتقال انرژی و برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع پیشرفته جهان اشاره کرد.

منادی سفیدان با طرح موضوع انتقال هلیوم مورد استفاده در تولید تراشه‌ها و همچنین اهمیت انرژی در اقتصاد جهانی، بر جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های جغرافیایی، انرژی و علمی کشور در کنار یکدیگر می‌توانند نقش مهمی در موقعیت ایران ایفا کنند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به دانشجویان تأکید کرد: مطالبه‌گری و بیان منصفانه ایرادها، حق مسلم دانشجوست؛ اما این کنشگری باید با حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی همراه باشد؛ زیرا حفظ تاب‌آوری عمومی و انسجام یکپارچه، پیش‌شرط قطعی عبور ازدشواری‌ها و ساختن آینده‌ای درخشان برای میهن است.

منادی سفیدان همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فشار‌های دشمن، صیانت از دستاورد‌های علمی و تقویت همبستگی و تاب‌آوری ملی در کنار مطالبه‌گری نسل دانشجو، از دانشجویان به‌عنوان پیشروان فکری جامعه خواست با جهاد تبیین در خانواده‌ها، امید و ایستادگی را تقویت کنند و اطمینان داشته باشند که آینده‌ای درخشان در انتظار فرزندان این مرزوبوم خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ریشه‌های دیرینه تمدنی ایران، تأسیس مراکز علمی پیشرو مانند جندی‌شاپور با قدمتی نزدیک به ۱۷۶۰ سال و دانشگاه ربع رشیدی در تبریز با جذب ۶ هزار دانشجوی خارجی در سده‌های گذشته را گواه جایگاه محوری ایرانیان در تاریخ علم جهان دانست.

منادی سفیدان با تأکید بر ضرورت شناخت ریشه‌های علمی و آموزشی کشور گفت: نسل جوان باید بداند از چه پیشینه‌ای برخوردار است و در تاریخ آموزش و دانش چه جایگاهی دارد.

وی با اشاره به جندی‌شاپور، از این مرکز تاریخی به‌عنوان یکی از نمونه‌های مهم پیشینه علمی ایران یاد کرد و به ثبت و معرفی آن در روایت‌های تاریخی و فرهنگی اشاره داشت. منادی سفیدان همچنین از ربع رشیدی در تبریز نام برد و آن را نمونه‌ای از مراکز علمی و آموزشی تاریخی دانست.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به فعالیت‌های علمی و آموزشی در این مراکز، از آموزش چندزبانه و فعالیت‌های مرتبط با تولید دارو نیز یاد کرد و گفت: شناخت تاریخ علمی کشور می‌تواند در تقویت اعتمادبه‌نفس نسل جوان و افزایش انگیزه آنان برای فعالیت‌های علمی مؤثر باشد.

منادی سفیدان در ادامه، با انتقاد از رفتار تاریخی و معاصر کشور‌های استعمارگر، چپاول و سرقت آثار تاریخی ایران و انتقال شماری از آنها به موزه لوور فرانسه را نمونه‌ای از رویکرد دیرینه غارت میراث ملت‌ها توصیف کرد و بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و شناخت دقیق تاریخ کشور تأکید کرد.

وی با پیوند دادن حفظ میراث تاریخی به تقویت توان علمی امروز گفت: شناخت گذشته باید به مسئولیت‌پذیری در زمان حال منجر شود؛ نسلی که از پیشینه علمی و فرهنگی خود آگاه است، باید برای توسعه دانش، فناوری و توانمندی‌های کشور نیز تلاش کند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان با بهره‌گیری از تمثیلی فیزیولوژیک، به ۹ دستگاه زیستی و میلیارد‌ها سلول بدن انسان اشاره کرد که با وجود گوناگونی، برای تحقق هدفی واحد با یکدیگر هم‌افزایی دارند. وی ایرانیان را به «بافت همبند» تشبیه کرد و انسجام درونی جامعه را پادزهر نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دانست.