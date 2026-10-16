بررسی روند معاملات هفته گذشته نشان می‌دهد شاخص کل بورس با رشد ۳.۶۲ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  بازار سرمایه ایران فردا، شنبه ۲۵ مهرماه، فعالیت معاملاتی خود را از سر می‌گیرد؛ بازاری که پس از ثبت بازدهی مثبت اخیرا با نوساناتی هم همراه بود.

بررسی روند معاملات هفته گذشته نشان می‌دهد شاخص کل بورس با رشد ۳.۶۲ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز افزایش ۳.۵۰ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۷۹۷ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲.۴۳ درصدی به ۶۶ هزار و ۱۴ واحد رسید.

در کنار رشد شاخص‌ها، جریان نقدینگی نیز از نکات قابل توجه معاملات هفته گذشته بود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد. این روند می‌تواند از افزایش توجه بخشی از سرمایه‌گذاران به بازار سهام حکایت داشته باشد؛ هرچند برای ارزیابی پایداری تقاضا باید روند معاملات و جریان پول در روز‌های آینده نیز بررسی شود.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با ارزیابی روند معاملات هفته گذشته گفت: بازار در این هفته مسیر متفاوتی را در نماد‌های مختلف طی کرد و شاهد تفکیک عملکرد سهام از یکدیگر بودیم. بخشی از این روند به پیش‌بینی فعالان بازار از وضعیت گزارش‌های عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها و تفاوت چشم‌انداز سودآوری صنایع و شرکت‌ها بازمی‌گردد.

او با اشاره به گزارش‌های عملکرد شهریورماه شرکت‌ها اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های منتشرشده، می‌توان چشم‌انداز نسبتاً مناسبی برای بخشی از بازار متصور بود. انتظار می‌رود با انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها طی یکی دو هفته آینده، توجه سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به عملکرد بنیادی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها جلب شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با انتشار گزارش‌های شش‌ماهه، احتمال دارد بخشی از بازار که از عملکرد مناسب‌تری برخوردار است، مجدداً برای سرمایه‌گذاری جذاب شود و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نماد‌های مختلف شکل بگیرد.

در چنین شرایطی، معاملات فردا می‌تواند تصویر روشن‌تری از میزان تمایل خریداران و فروشندگان به ادامه روند اخیر بازار ارائه دهد. با این حال، صرف رشد شاخص‌ها در هفته گذشته به معنای تداوم قطعی روند صعودی نیست و جهت حرکت بازار به عواملی همچون تداوم ورود نقدینگی، تعادل عرضه و تقاضا، وضعیت نماد‌های بزرگ و انتشار اطلاعات جدید شرکت‌ها بستگی دارد.

همچنین شرایط متغیر‌های کلان اقتصادی، تحولات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و اخبار سیاسی می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران اثرگذار باشد. از این رو، توجه به کیفیت معاملات و عملکرد صنایع مختلف در کنار تغییرات شاخص کل، برای ارزیابی وضعیت بازار اهمیت دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صورت‌های مالی شش‌ماهه و گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها از مهم‌ترین محرک‌های اطلاعاتی بازار سرمایه در نیمه دوم سال هستند. این گزارش‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا وضعیت درآمد، هزینه، سودآوری و چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها را با قیمت سهام آنها مقایسه کنند.

در مجموع، بورس تهران در آغاز معاملات شنبه ۲۵ مهرماه در شرایطی قرار دارد که از یک سو رشد شاخص‌ها و ورود پول در هفته گذشته می‌تواند از تقاضای موجود در بازار حمایت کند و از سوی دیگر، فشار فروش، شرایط اقتصادی و تفاوت عملکرد شرکت‌ها همچنان بر مسیر معاملات اثرگذار خواهد بود. حالا باید منتظر ماند و دید روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام چگونه خواهد بود؟

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
رشد بورس با ورود پول حقیقی؛ آیا روند صعودی ادامه‌دار است؟
افزایش ۹۱ هزار واحدی شاخص کل بورس/ نماد فساپ وارد بورس تهران شد
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۴ مهر
اکتان‌افزاها جایگزین نظارت بر کیفیت بنزین نیستند
۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود
هدف نهضت ملی مسکن، تأمین خانه‌ای در شأن مردم است + فیلم
امکان ثبت درخواست اعتبار کالابرگ از طریق بله فراهم شد
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
توسعه همکاری‌ها و ارتقای سازوکار‌های تجارت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست
امکان تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد از طریق مرکز مبادله فراهم شد
آخرین اخبار
بورس در شروع هفته جدید؛ آیا روند صعودی بازار سهام ادامه‌دار می‌شود؟
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
امکان ثبت درخواست اعتبار کالابرگ از طریق بله فراهم شد
تأکید وزیر اقتصاد بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مورد حمایت بانک توسعه اسلامی
مالکان ملزم به رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۴ مهر
پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تمام ظرفیت به مدار می‌آید
کشاورزان از کانال‌های زهکشی و خروجی آب مزارع اطمینان حاصل کنند
۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود
ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست
هدف نهضت ملی مسکن، تأمین خانه‌ای در شأن مردم است + فیلم
اکتان‌افزاها جایگزین نظارت بر کیفیت بنزین نیستند
توسعه همکاری‌ها و ارتقای سازوکار‌های تجارت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
امکان تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد از طریق مرکز مبادله فراهم شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و محور چالوس
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم
بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن در شهرهای کوچک و میانی تا پایان آبان
زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی
ایران آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای توسعه حمل‌ونقل ارزان و روان است + فیلم