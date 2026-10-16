باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه ایران فردا، شنبه ۲۵ مهرماه، فعالیت معاملاتی خود را از سر می‌گیرد؛ بازاری که پس از ثبت بازدهی مثبت اخیرا با نوساناتی هم همراه بود.

بررسی روند معاملات هفته گذشته نشان می‌دهد شاخص کل بورس با رشد ۳.۶۲ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز افزایش ۳.۵۰ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۷۹۷ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲.۴۳ درصدی به ۶۶ هزار و ۱۴ واحد رسید.

در کنار رشد شاخص‌ها، جریان نقدینگی نیز از نکات قابل توجه معاملات هفته گذشته بود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد. این روند می‌تواند از افزایش توجه بخشی از سرمایه‌گذاران به بازار سهام حکایت داشته باشد؛ هرچند برای ارزیابی پایداری تقاضا باید روند معاملات و جریان پول در روز‌های آینده نیز بررسی شود.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با ارزیابی روند معاملات هفته گذشته گفت: بازار در این هفته مسیر متفاوتی را در نماد‌های مختلف طی کرد و شاهد تفکیک عملکرد سهام از یکدیگر بودیم. بخشی از این روند به پیش‌بینی فعالان بازار از وضعیت گزارش‌های عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها و تفاوت چشم‌انداز سودآوری صنایع و شرکت‌ها بازمی‌گردد.

او با اشاره به گزارش‌های عملکرد شهریورماه شرکت‌ها اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های منتشرشده، می‌توان چشم‌انداز نسبتاً مناسبی برای بخشی از بازار متصور بود. انتظار می‌رود با انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها طی یکی دو هفته آینده، توجه سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به عملکرد بنیادی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها جلب شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با انتشار گزارش‌های شش‌ماهه، احتمال دارد بخشی از بازار که از عملکرد مناسب‌تری برخوردار است، مجدداً برای سرمایه‌گذاری جذاب شود و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نماد‌های مختلف شکل بگیرد.

در چنین شرایطی، معاملات فردا می‌تواند تصویر روشن‌تری از میزان تمایل خریداران و فروشندگان به ادامه روند اخیر بازار ارائه دهد. با این حال، صرف رشد شاخص‌ها در هفته گذشته به معنای تداوم قطعی روند صعودی نیست و جهت حرکت بازار به عواملی همچون تداوم ورود نقدینگی، تعادل عرضه و تقاضا، وضعیت نماد‌های بزرگ و انتشار اطلاعات جدید شرکت‌ها بستگی دارد.

همچنین شرایط متغیر‌های کلان اقتصادی، تحولات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و اخبار سیاسی می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران اثرگذار باشد. از این رو، توجه به کیفیت معاملات و عملکرد صنایع مختلف در کنار تغییرات شاخص کل، برای ارزیابی وضعیت بازار اهمیت دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صورت‌های مالی شش‌ماهه و گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها از مهم‌ترین محرک‌های اطلاعاتی بازار سرمایه در نیمه دوم سال هستند. این گزارش‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا وضعیت درآمد، هزینه، سودآوری و چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها را با قیمت سهام آنها مقایسه کنند.

در مجموع، بورس تهران در آغاز معاملات شنبه ۲۵ مهرماه در شرایطی قرار دارد که از یک سو رشد شاخص‌ها و ورود پول در هفته گذشته می‌تواند از تقاضای موجود در بازار حمایت کند و از سوی دیگر، فشار فروش، شرایط اقتصادی و تفاوت عملکرد شرکت‌ها همچنان بر مسیر معاملات اثرگذار خواهد بود. حالا باید منتظر ماند و دید روند حرکتی شاخص‌های بازار سهام چگونه خواهد بود؟