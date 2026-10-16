باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن روز جمعه گزارش داد که عربستان مناطق مرزی با یمن را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار می‌دهد؛ این در حالی است که تا زمان انتشار این خبر، عملیاتی از سوی نیرو‌های مسلح یمن علیه عمق خاک عربستان اعلام نشده بود.

مدیر دفتر المیادین در یمن گفت: «عربستان سعودی از طریق گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطق مرزی در رازح و منبه، تشدید تنش آشکار و قابل‌توجهی را در پیش گرفته است.» وی افزود که عربستان مناطق مرزی را با توپخانه هدف قرار می‌دهد، زیرا این روش در مقایسه با استفاده از هواپیما هزینه کمتری دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که شهرستان مرزی رازح، که ریاض مناطق مسکونی آن را بمباران می‌کند، در مجاورت عربستان قرار دارد و همواره هدف حملات توپخانه‌ای بوده است. این منطقه مشرف به الخوبه و جیزان در عربستان است.

بر اساس گزارش شماری از رسانه‌های صنعا، عربستان سعودی روزانه ده‌ها حمله هوایی و موشکی به استان‌های مختلف یمن انجام می‌دهد که در جریان آنها، اماکن غیرنظامی و خانه‌های شهروندان هدف قرار می‌گیرند.

در همین زمینه، مدیر دفتر المیادین فاش کرد که «برخی از نیرو‌های مورد حمایت عربستان از ترک تعز خودداری کرده‌اند و تلاش کرده‌اند افراد کم‌سن‌وسال را جذب کنند».

نیرو‌های مسلح یمن طی روز‌های اخیر و پس از درگیری با نیرو‌های مورد حمایت عربستان، کنترل مناطق راهبردی متعددی را در تعز به دست گرفتند.

تعز از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است؛ زیرا خط دفاعی عمیقی برای حفاظت از صنعا، پایتخت یمن، به شمار می‌رود. همچنین این منطقه امکان اشراف آتش و نظارت نظامی مستقیم بر شهرستان‌های ساحل غربی را فراهم می‌کند؛ مناطقی که نیرو‌های مسلح یمن ماه گذشته آنها را آزاد کردند.

منبع: المیادین