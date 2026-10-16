باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن ممکن است کوه کلنگ را که در استان اصفهان واقع شده، هدف قرار دهد.

او مدعی شد: «تأسیسات هسته‌ای آنها زیر میلیون‌ها تُن کوه مدفون شده است. اکنون در حال بررسی کوه کلنگ هستیم. شاید مجبور شویم به آنجا برویم. به آن نقطه حمله خواهیم کرد و به‌سرعت نابودش می‌کنیم».

او که با شبکه نیوزمکس گفت‌و‌گو می‌کرد، همچنین مدعی شد که در جنگ علیه ایران، از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «من از سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنم؛ نیازی به این کار نداریم».

ترامپ همچنین مدعی شد که استفاده از نیرو‌های زمینی آمریکا در ایران را مدنظر ندارد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که شبکه سی‌ان‌ان روز گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داد: ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران تهیه کرده است که شامل احتمال استفاده از بمب موسوم به «مادر همه بمب‌ها» می‌شود.

این بمب که GBU-۴۳/B MOAB نام دارد، بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای زرادخانه آمریکا است و در صورتی که به کار گرفته شود، به معنای تشدید قابل توجه جنگ خواهد بود.

این بمب هدایت‌شونده با جی‌پی‌اس قادر است منطقه‌ای به وسعت معادل ۹ بلوک شهری را تخریب کند، اما به گفته منابع، احتمالاً توان نفوذ به عمق کافی برای نابودی کوه کلنگ را ندارد. آمریکا ادعا می‌کند تأسیساتی در این کوه وجود دارد که با لایه‌هایی از سنگ گرانیت مستحکم شده‌اند. همین محدودیت ممکن است درباره دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران نیز صدق کند.

منابع آگاه از بحث‌های داخلی ارتش آمریکا درباره احتمال استفاده از این سلاح می‌گویند تردید‌هایی جدی درباره میزان اثربخشی آن یا تغییر موازنه جنگ وجود دارد.

در همین حال، یکی از منابع آگاه از بحث‌های نظامی درباره ایران به سی‌ان‌ان گفت: «این بمب سلاحی عظیم برای عملیات روانی است که برای پاک‌سازی مناطق وسیع مناسب است، اما کاربرد‌های دیگر چندانی ندارد. این بمب قطعاً برای نفوذ به اعماق زمین طراحی نشده است.»

ترامپ و مشاورانش طی ماه‌های گذشته گزینه‌هایی را بررسی کرده‌اند که بتوانند دست‌کم از نظر تبلیغاتی، پایانی «قطعی» برای جنگ رقم بزنند؛ آنها از محبوبیت پایین این درگیری در میان آمریکایی‌ها آگاه‌اند.

ترامپ پشت در‌های بسته همچنین نسبت به توصیه برخی متحدان خارجی که از او خواسته‌اند نیرو‌های آمریکایی را به کشور بازگرداند و به جنگ پایان دهد، ابراز تردید کرده است. به گفته او، چنین اقدامی به مثابه شکست تلقی خواهد شد.

مقام‌های ارشد دولت ترامپ و برنامه‌ریزان نظامی طی هفته‌های گذشته بر یافتن راهی برای خروج از جنگ متمرکز بوده‌اند که دست‌کم یک پیروزی «نمادین» برای ترامپ فراهم کند؛ پیروزی‌ای که بتواند آن را به مردم آمریکا عرضه کند، بدون آنکه راه دستیابی به توافق دیپلماتیک احتمالی را مسدود سازد. بر اساس گزارش‌های پیشین سی‌ان‌ان، یکی از گام‌های احتمالی در این مسیر می‌تواند توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز باشد.

منبع: العربیه