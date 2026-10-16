رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از پیگیری مطالبات و موانع معیشتی پرستاران در خانه ملت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در پیامی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار نوشت: میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر و استقامت و پرچمدار وفاداری در سخت‌ترین میدان‌های آزمون الهی، یادآور شکوه انسانی است که در میانه رنج و مصیبت، چراغ امید را روشن نگاه داشت و با ایمان و شجاعت، حماسه‌ای ماندگار از ایثار و مسئولیت‌آفرینی رقم زد.

در ادامه این پیام آمده است: روز پرستار، به برکت این میلاد خجسته، فرصتی برای پاسداشت انسان‌هایی است که در خط مقدم دفاع از جان و سلامت مردم، با دستانی مهربان، قلبی سرشار از ایمان و اراده‌ای استوار، رنج بیماران را به جان می‌خرند و در دشوارترین لحظات زندگی، پناه و امید انسان‌ها می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خود آورده است: پرستاران شریف ایران اسلامی، وارثان همان روحیه‌ای هستند که در روزهای سخت دفاع مقدس و در هنگامه بحران‌ها و حوادث، جلوه‌هایی درخشان از فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند. آنان که گاه در سکوت و بی‌ادعا، از آسایش و آرامش خود می‌گذرند تا نبض زندگی در جان هم‌وطنانشان بتپد، شایسته والاترین مراتب تکریم و قدردانی‌اند.

قالیباف در پیام خود یادآور شده است: مجلس شورای اسلامی نیز بر خود فرض می‌داند که دغدغه‌ها و مطالبات به‌حق این جامعه فداکار پیگیری و با رفع موانع معیشتی، حامی و پشتوانه‌ جامعه پرافتخار پرستاری کشور باشد.

رئیس مجلس در پایان پیام خود آورده است: اینجانب، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار به همه پرستاران، صمیمانه از زحمات شبانه‌روزی آنان قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.

منبع: مجلس

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، حقوق پرستاران
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