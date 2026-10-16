مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که در صورت بروز تهدیداتی از سوی ایالات متحده علیه تاسیسات انرژی کشور، تهران واکنشی به‌موقع و مناسب نشان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه رویداد «هفته انرژی روسیه» گفت: البته جنگی که ایالات متحده با نادیده گرفتن هنجارهای بین‌المللی برای خود ایجاد کرده، بر بخش انرژی در سراسر جهان تاثیر گذاشته و در صورت بروز تهدید از سوی آمریکا علیه تاسیسات انرژی ایران، تهران واکنشی مناسب نشان خواهد داد.

وی در گفتگویی با خبرگزاری نووستی ادامه داد: ایران برای مقابله با تهدیدات و آسیب‌هایی که دشمن قصد دارد به کشور وارد کند، اقدامات تلافی‌جویانه به‌موقع، دقیق و مناسبی انجام خواهد داد.

منبع: شرکت گاز

برچسب ها: شرکت گاز ، تاسیسات گازی
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