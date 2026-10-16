زلنسکی با پیش‌بینی هزینه ۱۵۵ میلیارد یورویی جنگ در سال آینده، از اتحادیه اروپا خواست ۷۰ میلیارد یورو بودجه اضافی برای تأمین نیاز‌های کی‌یف اختصاص دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از رهبران اتحادیه اروپا خواست برای کمک به ادامه جنگ این کشور با روسیه، در سال آینده میلادی ۷۰ میلیارد یورو (۷۹ میلیارد دلار) بودجه اضافی در اختیار کی‌یف قرار دهند.

زلنسکی در سخنرانی خود در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «هزینه جنگ در سال آینده به ۱۵۵ میلیارد یورو خواهد رسید. ما برای دفاع، تسلیحات و حفظ توان مقاومت خود، به دست‌کم ۷۰ میلیارد یوروی دیگر از سوی شما نیاز داریم. این مبلغ واقع‌بینانه است و از شما می‌خواهم این حمایت را تامین کنید.»

حدود یک ماه پیش، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، زلنسکی از شرکای خارجی اوکراین خواست ۲۷ میلیارد دلار بودجه اضافی برای تامین هزینه‌های نظامی این کشور در سال جاری فراهم کنند. او با اشاره به افزایش حملات پهپادی و موشکی روسیه و اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی یکدیگر، تاکید کرد که هزینه‌های جنگ افزایش یافته و کی‌یف برای ادامه عملیات نظامی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.

زلنسکی همچنین خواستار تسریع در پرداخت بخشی از وام اتحادیه اروپا شد تا اوکراین بتواند در ماه‌های اکتبر و نوامبر سفارش‌های لازم برای خرید پهپاد‌ها را ثبت کند؛ تجهیزاتی که به گفته او، برای ادامه عملیات نظامی در ابتدای سال ۲۰۲۷ ضروری هستند. همزمان، دولت اوکراین برای تامین هزینه‌های اجتماعی و انسانی نیز به کمک خارجی متکی بود و انتظار داشت در سال آینده بیش از ۵۲ میلیارد دلار کمک مالی بین‌المللی دریافت کند.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اتحادیه اروپا
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