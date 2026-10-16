باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری استانداردهای خودرو خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲۲ استاندارد در حوزه خودرو در استانداردهای ملی درج شده است و برای ارتقای استانداردهای ۸۵گانه خودرو نیز برنامه زمان‌بندی با همکاری وزارت صمت تدوین شده که اجرای آن از سال آینده آغاز می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به بازنگری استانداردهای خودرو اظهار کرد: استانداردهای خودرویی بازنگری شده‌اند و در حال حاضر ۱۲۲ استاندارد در این حوزه در استانداردهای ملی درج شده است.

وی افزود: برای ارتقای استانداردهای ۸۵گانه خودرو، برنامه زمان‌بندی مشخصی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در تولید و واردات خودرو و قطعات، تصریح کرد: رعایت خط قرمزهای استانداردی در این زمینه ضروری است و برنامه زمان‌بندی ارتقای استانداردها با توجه به نظرات و شرایط واحدهای مرتبط تدوین شده است.