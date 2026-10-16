سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شده‌اند.

براساس این گزارش، اسامی این محصولات به شرح زیر است:

 برق لب: KATRIS – LIPGLOSS
 برق لب: COLLAGEN 3Q BEAUTY – LIPGLOSS
رژلب: GOSH – LIPSTICK
رژلب: TOP DOUCCE – LIPSTICK
ریمل: NATHELIE
ریمل: DEYCALL – MASCARA
 رژلب مدادی: SARA ROSE – LIPSTICK PENCIL
 سایه چشم: DODO GIRL – EYESHADOW
 سایه چشم: ANYLADY – EYESHADOW
سایه چشم: NORA FLOWERS – EYESHADOW
 برق لب: HUDA MATTEME – LIP GLOSS
 سرمه: KHOJATI – KOHL
سرمه: NEW LOOK
 رژلب پودری: WARDA BEAUTY – POWDER LIP CREAM
 رژلب مدادی: HUDA BEAUTY – WATERPROOF MATT LIPSTICK
ریمل: 8XL KISS BEAUTY – MASCARA
 رژلب مایع: HUDA BEAUTY – LONG LASTING LIP COLOR
 رژلب مایع: MAC – LONG LASTING LIP COLOR
 ریمل چشم حجم‌دهنده: ISADORA – BIG BOLD MASCARA
 ریمل چشم: ESSENCE – MASCARA
خط چشم: MISS GOSH

سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم توجه به مجوزهای بهداشتی محصولات آرایشی، از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کنند.

برچسب ها: محصولات آرایشی ، محصولات غیر مجاز
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