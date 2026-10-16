سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شده‌اند.

براساس این گزارش، اسامی این محصولات به شرح زیر است:

برق لب: KATRIS – LIPGLOSS

برق لب: COLLAGEN 3Q BEAUTY – LIPGLOSS

رژلب: GOSH – LIPSTICK

رژلب: TOP DOUCCE – LIPSTICK

ریمل: NATHELIE

ریمل: DEYCALL – MASCARA

رژلب مدادی: SARA ROSE – LIPSTICK PENCIL

سایه چشم: DODO GIRL – EYESHADOW

سایه چشم: ANYLADY – EYESHADOW

سایه چشم: NORA FLOWERS – EYESHADOW

برق لب: HUDA MATTEME – LIP GLOSS

سرمه: KHOJATI – KOHL

سرمه: NEW LOOK

رژلب پودری: WARDA BEAUTY – POWDER LIP CREAM

رژلب مدادی: HUDA BEAUTY – WATERPROOF MATT LIPSTICK

ریمل: 8XL KISS BEAUTY – MASCARA

رژلب مایع: HUDA BEAUTY – LONG LASTING LIP COLOR

رژلب مایع: MAC – LONG LASTING LIP COLOR

ریمل چشم حجم‌دهنده: ISADORA – BIG BOLD MASCARA

ریمل چشم: ESSENCE – MASCARA

خط چشم: MISS GOSH



سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم توجه به مجوزهای بهداشتی محصولات آرایشی، از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کنند.