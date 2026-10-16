باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله ویسی بعد از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که سیروس پورموسوی ابتدا هدایت ذوب‌آهن را بر عهده داشت؛ در اقدامی عجیب از سوی مدیران این باشگاه خیلی زود جایگزین این مربی خوزستانی شد.

ویسی که به عنوان تنها سرمربی با سابقه قهرمانی در لیگ بیست و ششم حضور داشت نتوانست انتظارات را برآورده کند. او که بعد از شکست مقابل پرسپولیس در هفته ششم از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ سرانجام امروز بعد از توافق با مدیران ذوب‌آهن از این تیم جدا شد؛ تا روند تغییرات بر روی نیمکت گاندوها ادامه داشته باشد.

پیگیری‌ها از این موضوع حکایت دارد که محمد ربیعی سرمربی سابق ذوب‌آهن بعد از توافق با مدیران این باشگاه بار دیگر هدایت این تیم اصفهانی را برعهده گرفت.

گفتنی است ربیعی در ابتدایی همین فصل هدایت تراکتور تبریز را برعهده داشت اما بعد از حواشی رخ داده در دیدار دوستانه با شمس‌آذر قزوین درحالی که ۵ روز به شروع لیگ برتر باقی‌ مانده بود از سمت خود برکنار شد.

ذوب‌آهن اصفهان تا پایان هفته هشتم با کسب یک برد، ۴ مساوی ، ۳ شکست و کسب ۷ امتیاز در چهاردم جدول قرار دارد.