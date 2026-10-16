صدراعظم آلمان وام پیشنهادی ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین را ناکافی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان می‌گوید وام پیشنهادی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا که قرار است به اوکراین داده شود «کافی نخواهد بود» و کمیسیون اروپا قرار است میزان دقیق کمک مالی موردنیاز کی‌یف را ارزیابی کند.

مرتس همچنین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل تأیید کرد که این نشست بدون اتخاذ تصمیم جدیدی درباره اوکراین به پایان رسیده است.

صدراعظم آلمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به حملات اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی در روسیه اشاره کرد و گفت که این حملات «قابل درک» است.

اوکراین روز گذشته در یک حمله پهپادی، پالایشگاه نفت ریازان در جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داد. این حمله چهار روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه وعده داده مسکو به این حملات پاسخ خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز